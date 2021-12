Estrafalarias tradiciones navideñas a lo largo del mundo

El asunto de las festividades navideñas es bastante más complejo de lo que imaginamos. Por ejemplo, la Navidad tal y como la conocemos hoy en España, al menos en su mayor parte, procede en gran medida de diferentes costumbres popularizadas durante la Inglaterra victoriana, influidas también por el archiconocido Cuento de Navidad de Charles Dickens. Desde la distancia que concede el tiempo, puedo asegurar al lector que nuestros antepasados medievales que malvivían en chozas de barro no celebraban la Navidad decorando árboles (una costumbre que hemos sacado de Alemania) y envolviendo regalos del Corte Inglés. Entonces parece evidente que la “evolución” de la Navidad a lo largo de la Historia, igual que ocurre con cualquier tipo de evolución, biológica o social, se fue ramificando a lo largo de los años hasta ofrecer un amplio repertorio de festividades que recorren todo el globo y que poco tienen que ver con las españolas. Lo que empezó como una celebración por el solsticio de invierno ha derivado en todo tipo de tradiciones estrafalarias.

Desde Sudamérica hasta la esquina más oriental de Asia, festividades navideñas tan obvias como Nochevieja o Navidad se han adaptado a los diferentes escenarios políticos, religiosos y sociales, hasta conformar unas fechas de lo más variadas y que solo muestran la riqueza cultural disponible en nuestro planeta. Vamos a echar un ojo a las más interesantes.

Rusia: Navidad en dos actos

La iglesia ortodoxa Santísima Trinidad, en la estación de Bellinghausen de Rusia en la Isla Rey Jorge en la Antártida

El comienzo del gobierno bolchevique en los años diez del siglo pasado marcó un antes y un después en Rusia. Basta un mínimo de cultura general (o un vistazo a los paripés de Rita Maestre) para saber que el comunismo y la religión católica no casan precisamente bien, entonces parece comprensible que el ascenso de Lenin al poder propició no pocos cambios en las festividades religiosas. Para empezar, los bolcheviques decidieron sustituir el calendario juliano por el calendario gregoriano, además de prohibir fiestas religiosas como la Navidad, o celebraciones tan laicas como Año Nuevo (esta última por considerarla una festividad burguesa). Con el paso de los años y de las hambrunas, los líderes soviéticos comprendieron la importancia de la Navidad a la hora de levantar la moral del pueblo, por lo que reinstauraron la Navidad el 25 de diciembre (según el calendario juliano). Los ortodoxos no estuvieron de acuerdo y quisieron seguir celebrando el nacimiento de Jesús según el día 25 del calendario gregoriano, que coincide con el 7 de enero del calendario juliano. Así, hoy en Rusia tenemos a quien celebra la Navidad el típico 25 de diciembre, al estilo laico o católico, mientras otros la celebran el 7 de enero, al estilo ortodoxo o ruso.

Armenia: doce reyes magos

Llegada de los Reyes Magos a Cartagena FOTO: Servicio Ilustrado (Automático) AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

La verdad de la buena es que en las fechas navideñas tendemos a confundir la tradición popular con la religión. Con esto me refiero a que la religión cristiana indica en el Evangelio de San Mateo que: “cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén”. Mientras que ha sido la tradición popular la que atribuyó a los magos el título de reyes, la que especificó que eran tres y la que les puso esos tres nombres tan pintorescos que todos conocemos. Por tanto, tampoco es de extrañar que no todas las corrientes cristianas acepten que fueron tres Reyes Magos quienes visitaron a Jesús en el pesebre. En el caso de los cristianos armenios, una de las ramas cristianas más antiguas que perviven, se dice que fueron un total de doce Reyes Magos quienes acudieron con sus presentes a adorar al Hijo de Dios. El propio Miguel el Sirio (conocido por armenios y cristianos siríacos como Miguel el Grande) llegó a nombrar a los 12 magos: Dahdandur, hijo de Artaban; Shuf, hijo de Gudfar; Arshak, hijo de Mahduq; Zarwand, hijo de Warwadud; Aryo, hijo de Kasro; Artahshasht, hijo de Hamit; Ashtanbuzan, hijo de Shishron; Mahduq, hijo de Hoham; Ahshiresh, hijo de Sahban; Sardanh, hijo de Baldan; Marduk, hijo de Bel.

Estados Unidos: Navidad patrocinada por...

FOTO: La Razón (Custom Credit)

Coca-Cola. Aunque el personaje de Papá Noel encuentra a cada año que pasa más seguidores internacionales, nuestro panzudo amigo no es otra cosa que un truco publicitario ideado por los creativos de Coca-Cola en 1931. Basándose en figuras tan arcaicas como San Nicolás o el Ded Moroz (Abuelo de las Nieves) ruso, buscaron crear una figura que cabalgase entre la tradición navideña y los colores corporativos de la conocida bebida carbonatada. Así nació una figura rechoncha y amorosa, de mejillas sonrosadas y agradable carcajada, vestida entera de rojo y blanco como si de una enorme botella de Coca-Cola se tratara. Ya habían intentado popularizar el personaje en 1920, pero la pluma del ilustrador Thomas Nast dibujó entonces un personaje demasiado serio para ganar la simpatía del gran público, y no fue hasta 11 años más tarde que dieron en el clavo. Y vaya si lo dieron.

Nepal: Año Nuevo en abril

Si en la celebración de Año Nuevo en Thimi no acabas manchado de pintura naranja, algo no has hecho bien. FOTO: DMCA (nombre del dueño)

Todos sabemos a estas alturas que el Año Nuevo chino se celebra en fechas diferentes al europeo pero este asunto del Año Nuevo nepalí no es tan conocido. Esto se debe a que calendario nepalí se rige de forma diferente al nuestro. Además de estar 56,7 años adelantado al gregoriano, es incluso más intrincado que el nuestro, al estar elaborado a partir del calendario solar y lunar conjuntamente. Por esta razón, cada año se cierra y da paso al siguiente a lo largo del mes de abril, generalmente durante la segunda semana del mes aunque nunca coincide en el día dos años seguidos. La forma de celebrar el Año Nuevo en Nepal pasa por varios ritos dependiendo de la región, y cada uno de ellos recibe un nombre diferente al resto. Así, no será igual cómo se celebre en Bhaktapur, bajo el nombre de Bisket Japra, que en Bode, donde se llama Bode Japra. Incluso Thimi tiene su propia versión, llamada Sindoor Japra. Dejo aquí un link al artículo que escribí para celebrar el Año Nuevo nepalí del pasado abril.

Perú: a puñetazo limpio

Conozco a más de uno al que no le importaría en absoluto celebrar la Navidad en la provincia de Chumbivilca (Perú). La tradición que se celebra el día de Navidad en esta región nació durante los años de la ocupación española y se aleja mucho del ambiente acostumbrado de turrones y sonrisas y villancicos en torno a la chimenea. En su lugar, los vecinos de Chumbivilca celebran una curiosa tradición conocida como Takanakuy. Que tiene muchos más detalles de los que me dispongo a describir pero que básicamente consiste en congregar al pueblo (los hombres cubiertos con máscaras de corte inquietante), para que aquellos que hayan tenido alguna rencilla a lo largo del año tengan la oportunidad de pegarse a puñetazo limpio mientras el resto les jalea. Hay una serie de normas básicas, como no apalear al contrincante cuando cae al suelo, no tirar del pelo o vendarse los puños, pero por lo demás, cada cual es libre de retar a su contrincante para darle la deseada paliza. ¡Ah! Y los ayudantes del árbitro portan látigos para mantener a raya a los entusiasmados espectadores.

Filipinas: una Navidad de cuatro meses

Muñecas a la venta en un mercadillo al aire libre en Quezon, el distrito más poblado de Manila, Filipinas. FOTO: ROLEX DELA PENA EFE

Trescientos años de ocupación española y casi un siglo de ocupación estadounidense han concedido a Filipinas innumerables quebraderos de cabeza, aunque también una de las festividades navideñas más enternecedoras y variopintas del planeta. Las tradiciones cristianas de España (profundamente religiosas en el pasado) se han entremezclado con las tradiciones de Estados Unidos (basadas en un ámbito más comercial), hasta generar en Filipinas una Navidad profundamente religiosa pero también motivada por el colorido de las luces y el ruido de las celebraciones. Los primeros villancicos se escuchan en las islas a partir de septiembre, y no es hasta el 9 de enero que se silencian hasta ocho meses después. En cuanto a la Misa del Gallo, que España celebra únicamente el día de Nochebuena, en Filipinas consiste en una serie de misas nocturnas (son a las cuatro de la madrugada) que comienzan el 16 de diciembre y culminan la noche del 24 de diciembre a medianoche. Los filipinos católicos acuden a un total de nueve misas para celebrar el nacimiento de Jesús.

Japón: pasión por el pollo frito de KFC

Restaurante KFC en Tokio. FOTO: KIM KYUNG-HOON REUTERS

Que Japón es una nación muy diferente al resto no es nada nuevo. Pero que un importante número de japoneses no puedan celebrar la Navidad si no es con un cuenco de pollo frito de la cadena alimenticia estadounidense KFC, quizá parezca exagerado. Solo que no lo es. Por poner un ejemplo, en el año 2018 la sucursal nipona de Kentucky Fried Chicken llegó a multiplicar sus ventas por diez entre los días 20 y 24 de diciembre. Esto se debe a un sencillo anuncio que lanzó la cadena en la década de los 70, en el cual aseguraba a los japoneses que en Estados Unidos todo el mundo celebra la Navidad comiendo de KFC. Los inocentes nipones se creyeron el anuncio a rajatabla (hablando de publicidad engañosa). La escasez de pavos para hornear durante aquellos años, la similaridad del sabor de KFC con la receta japonesa de pollo empanado con panko, además de que la religión mayoritaria del país es el budismo (y que no celebra la Navidad) hicieron el resto. Por supuesto que no todos los japoneses cristianos celebran la Navidad comiendo del KFC pero los números son lo suficientemente elevados como para tenerlo en cuenta. Incluso se popularizó como villancico en Japón... la cancioncilla del spot publicitario de KFC en la Navidad de 1974. Alguno se reirá de ellos, pero nosotros también nos tragamos la milonga de Papá Noel...