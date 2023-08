Barcelona, tras las huellas de «La Sombra del Viento»

Hay mil y una razones para visitar una ciudad tan imponentemente bella y única como Barcelona. Algunas de las principales son su arquitectura modernista, que ha trascendido fronteras gracias a genios como Antonio Gaudí, su Rambla central llena de puestos y de vida, sus históricos y pintorescos barrios con personalidad propia…, y una a la que en esta ocasión vamos a hacer especial referencia: ostentar el título de Ciudad de la Literatura otorgado por la UNESCO.

Cuando se habla de literatura y Barcelona, es inevitable pensar que hasta el mismísimo Cervantes decidió que su célebre personaje don Quijote de la Mancha la conociera. Así como lo es también querer recorrer los escenarios de una novela que ha marcado y hechizado a millones de lectores de todos los lugares del planeta: «La sombra del viento», de Carlos Ruiz Zafón.

¿Quién, tras leer esta obra maestra de la literatura española, no ha deseado viajar a Barcelona en busca de la librería Sempere e Hijos, el Cementerio de los Libros Olvidados o la Torre Aldaya, entre otros lugares que aparecen en «La sombra del viento»? El libro ofrece una imagen tan tangible y absorbente de la enigmática Barcelona de principios del siglo XX que hasta los lectores barceloneses sueñan con sentir la magia de los escenarios de este best seller. Esa magia que fue creada por Carlos Ruiz Zafón no solo se puede sentir en los incontables tours que muestran los escenarios del libro, sino que lo que era en la ficción la deshabitada y misteriosa Torre Aldaya es, desde hace casi dos años, un exclusivo y acogedor hotel boutique: el Mirlo. Un alojamiento que ofrece una experiencia tan agradable que es por sí solo una de las mil y unas razones para visitar Barcelona.

Este magnífico palacete de aire neoclásico y esencia modernista fue construido como casa de verano por una familia adinerada; más tarde, albergó una conocida agencia de publicidad. En uno de sus despachos trabajó como copy publicitario Carlos Ruiz Zafón antes de dedicarse por completo a la escritura. Aquí surgió parte de la inspiración de «La sombra del viento», pues cada rincón de la casa alberga parte de su narración y en el jardín de esta mansión tiene lugar la escena final.

Destaca su frondoso y «despeinado» jardín romántico. Hotel Boutique Mirlo Hotel Boutique Mirlo

Situado en la avenida del Tibidabo 32, una de las calles más emblemáticas de la ciudad condal y a pocos minutos del centro de la ciudad, frente a su puerta paraba el tranvía del que se bajaba el protagonista, Daniel Sempere. Rebautizada como Torre Aldaya, en realidad su nombre real era Torre Macaya y fue construida en 1919. Actualmente, forma parte del patrimonio de la ciudad. En el exterior destaca su frondoso y «despeinado» jardín romántico bautizado como el Jardín del Tibidabo, en el que habitan valiosas especies autóctonas de árboles de la zona plantados a principios del siglo pasado. Una tentadora piscina, así como un tranquilo solárium, ponen el broche de oro al exterior, aunque no vamos a olvidar hablar de su especial restaurante en el que cada plato es un festín para los sentidos.

El edificio combina arquitectura mediterránea con detalles de la casa en su puro estado original, consiguiendo así que se adivine nada más mirarla que es una construcción histórica. Destaca la escalera de madera del salón principal, es el corazón de la casa y la misma cuyo crujir tanto cautivaba al ya mencionado protagonista, Daniel Sempere. Ahora su primer escalón parte de una acogedora biblioteca a disposición de los huéspedes, y sus peldaños conducen a habitaciones. Cuenta con 16 habitaciones de diferentes categorías, todas con amplios ventanales y vistas al jardín y la ciudad. Dos grandes atractivos compiten en su interior: una preciosa y cálida luz natural y prestaciones únicas como un spa en cada habitación. Como dato que recalca la exclusividad del hotel, cada huésped puede disfrutar de un hammam privado; además, varias habitaciones cuentan con bañera de hidromasaje, algunas incluso con una sauna con baño de vapor seco.

La escalera de madera del salón principal, es el corazón de la casa y la misma cuyo crujir tanto cautivaba al protagonista de «La Sombra del Viento». Hotel Boutique Mirlo Hotel Boutique Mirlo

Todo de lo que le hemos hablado conforma, en su conjunto, la esencia de la filosofía que adoptó la dirección del hotel: el slow luxury, un lujo experiencial, elegante y silencioso que va más allá de lo meramente visible. El lujo emocional de alojarse en un lugar de ensueño, envuelto en cantos de mirlos; un lugar donde acaba «La sombra del viento» y disfrutas de tu propia historia.

El Nido del Mirlo: un espacio gastronómico abierto a toda la ciudad

Pasemos ahora a su preciada oferta gastronómica, que hace que sea mucho más que un restaurante de paso para viajeros y turistas. Se podría resumir en que es una cocina de proximidad basada en una gran calidad de la materia prima, todo ello en un entorno exclusivo, con una atención exquisita y a un precio justo y razonable.

Bajo el nombre de El Nido del Mirlo y abierto a toda la ciudad, dispone de una carta de desayunos y de restauración creada por el conocido chef Ismael Alonso y ejecutada por el chef Jose Manuel Zafra. Los comensales pueden disfrutar de la experiencia en una agradable sala interior con grandes ventanales abovedados que regalan una bonita imagen del jardín, o bien comer al aire libre en el citado jardín, bajo una pérgola de diseño entre cantos de pájaros y detalles de decoración que simulan nidos de mirlos.

El restaurante El Nido del Mirlo ofrece la exclusiva experiencia de degustar deliciosos platos aderezados con la magia de estar ubicado en uno de los escenarios de una de las mayores obras de la literatura española. Hotel Boutique Mirlo Hotel Boutique Mirlo

Dentro de la carta se pueden elegir desde vinos de primera categoría a platos que contienen un enfoque local sin perder el toque de la innovación. Pero lo que más emociona de comer en El Nido del Mirlo no son sus exquisitos sabores, y no es porque no los tenga, sino por ser consciente de que en su espacio se fraguó parte de la trama de «La sombra del viento»; es un aderezo tan extraordinario que hace que con cada bocado se sientan mariposas en el estómago. Es como si el verde mar de la fachada que recuerda a épocas pretéritas se hubiera confabulado con la célebre novela para crear la atmósfera perfecta. Perfecta para una maravillosa e inolvidable experiencia gastronómica.

«Un hotel, un relato, una forma de ser». Así se presenta el Hotel Boutique Mirlo en su web. Sin duda, es un espacio idóneo para el descanso y para el mimo tanto a las personas queridas como a uno mismo. Por otro lado, un restaurante ideal para todos los días del año, así como para ocasiones especiales. La combinación perfecta para viajeros, para locales, para gente de paso…, para todos aquellos que quieran sentirse igual de vivos que cuando se lee un buen libro. Podría decirse que el Hotel Boutique Mirlo es una de las mil y una razones que existen para que Barcelona sea soñada por personas de todo el mundo.