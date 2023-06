¿Cuál es el mejor mes para irse de vacaciones de verano?

¿Estás preparando tus vacaciones de verano y aun no sabes qué mes es mejor? El gasto se puede ver hasta triplicado si viajas en un mes u otro, por lo que es un factor muy relevante que hay que tener en cuenta sin duda. Pues no es lo mismo viajar la primera semana de junio que hacerlo en mitad de agosto.

Elegir bien la fecha y el destino son algunas de las claves, entre otros consejos que podrás encontrar aquí, para ahorrarse un dinero extra en tus próximas vacaciones. Si en el trabajo tienes flexibilidad y puedes pedir las fechas que más te convengan, estarás de suerte porque puede que las vacaciones te salgan mucho más baratas que al resto.

Análisis de los meses en época estival

Hay personas que prefieren adelantarse al verano y viajar en mayo o junio para conseguir los mejores precios. Sin duda, el mes de mayo será una buena época para viajar si lo que quieres es conocer un destino sin sufrir las altas temperaturas y los excesivos precios impuestos en verano. Sin embargo, si prefieres ir a la playa y asegurarte de que tendrás buen tiempo, tendrás que esperar a finales de junio. No obstante, este año ha habido altas temperaturas en mayo y más bajas en junio, por lo que si reservas el viaje con antelación te arriesgas a no saber qué tiempo tendrás.

Reservar las vacaciones con antelación es otro de los consejos que hay que tener en cuenta para poder disfrutar del mejor precio posible. Pues si quieres viajar en julio y en agosto, los precios no serán los mismos si has reservado con meses previos de antelación a si lo haces la semana de antes. Con todo, agosto sigue siendo el mes más caro por excelencia para viajar de todo el año. En cambio, si viajas en julio, será un poco más barato y te podrás asegurar buen tiempo.

¿Y qué ocurre con septiembre? Pues septiembre es el mes en el que se despide el verano. Un mes en el que no se suelen registrar las temperaturas de julio y agosto pero el cual sigue siendo una muy buena opción. Sobre todo porque tiene precios más baratos que en plena época estival y porque en numerosas ciudades del mediterráneo todavía se podrá disfrutar de unos últimos días de playa.

Dicho esto, no hay un mes por excelencia que sea el mejor para viajar en verano. Todo dependerá de los intereses, de la disponibilidad y del presupuesto de cada uno. Simplemente hay que pensar cuál será el destino y en función de él, si cuentas con cierta flexibilidad, podrás elegir el mes más adecuado. Pues no es lo mismo conocer Madrid en junio que en agosto así como no es lo mismo viajar a Mallorca en julio que en septiembre.