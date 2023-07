Descubre los 7 países europeos menos visitados en verano

Italia y Francia parten este verano como destinos europeos favoritos para viajar desde España. La oferta cultural y gastronómica que tienen se complementa con la parte de costa mediterránea, por lo que convierte a estos países en un destino perfecto para pasar la época estival fuera de España.

Pero de la misma manera que existen destinos favoritos a los que viajan muchas personas, también hay países menos conocidos que caen en el olvido, sobre todo en esta época del año. Países de los que apenas se habla y que, por tanto, menos interés suscitan a las personas. Quizás porque no estén claros sus encantos, su gastronomía o sus puntos fuertes. Y aunque no tengan monumentos tan conocidos como la Torre Eiffel de París o la Catedral de Milán, siempre tendrán algo especial que ofrecer a quienes lo visiten.

Estos son los siete países menos visitados de Europa en verano

En primer lugar como destino europeo menos visitado se encuentra Luxemburgo. Las razones de los viajeros para no elegir este destino se desconocen, pero es uno de los países con mejores tasas de bienestar. Además, el transporte público es gratuito en todo el país. Por lo que se podría recorrer a coste cero. De Luxemburgo llaman mucho la atención todas sus fortalezas, castillos y bosques.

Macedonia del Norte es el segundo país menos visitado de Europa, pero no solo en verano, sino durante todo el año. No tiene una buena conexión aérea ni ferroviaria con otros países, lo que le hace muy inaccesible. Pese a esto, Macedonia tiene mucho que ofrecer. Es uno de los países más económicos de Europa y en su territorio se podrá visitar restos de ciudades antiguas, diversos lugares sagrados y muchos paisajes naturales.

Albania se encuentra en el puesto número tres. Es cierto que es un país en auge que muchas personas están empezando a descubrir en la actualidad. Sin embargo, aun sigue siendo un país desconocido para gran parte de la población. Además, Albania destaca por tener muchas playas paradisiacas, lo que le convierte en un destino ideal para la época estival.

Liechtenstein es uno de los países más pequeños que existen en Europa. Se encuentra enclavado en los Alpes y por ello es un destino que tiene mucha demanda en invierno, sobre todo por los amantes del esquí y el snowboard. Sin embargo, en verano, es un país que apenas tiene turismo pese a todo el paraje que tiene con la naturaleza y los castillos que le rodean.

En quinto lugar se encuentra Eslovaquia. Aunque es un país que cuenta con una privilegiada localización entre Polonia, Hungría y Austria, lo cierto es que no es un territorio muy visitado. No obstante, Eslovaquia es un muy buen destino para todos los amanes de la historia y la cultura.

En sexto lugar está Rumanía. Pese a que sus conexiones aéreas son buenas y sus precios de alojamiento no son excesivos, es un país que no es muy visitado en verano. No obstante, cuenta con ciudades costeras como Constanza que lo convierten en un destino ideal para la temporada estival.

Finaliza este ranking República Checa. Es cierto que Praga, su capital, es una de las ciudades europeas más visitadas del continente. Sin embargo, es un país que los viajeros suelen elegir en otoño e invierno gracias a sus mercados navideños y a todos los monumentos que hay para visitar. Este ranking de países lo ha realizado la web Holidayguru según las búsquedas y reservas de cada uno de sus clientes.