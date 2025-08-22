Hijo del Maíz: un recorrido por los sabores de México sin salir de Madrid

Nachos, chile, guacamole, tacos… son platos que trasladan a México solo con nombrarlos. Sin embargo, la cocina mexicana es mucho más. En su esencia se esconde un mosaico de sabores, técnicas ancestrales y recetas transmitidas de generación en generación que la han llevado a ser reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y en Madrid, uno de los lugares donde mejor se entiende todo eso es Hijo del Maíz, el restaurante de la Avenida de Brasil que se ha convertido en parada obligada para quienes quieren saborear México de verdad.

Exterior de Hijo de Maíz Hijo de Maíz

Interior de Hijo del Maíz Hijo del Maíz

Como si de un pasaporte se tratara, la carta permite viajar por distintos rincones del país. Oaxaca, tierra de moles, aparece en unas enmoladas rellenas y bañadas en salsa, que revelan la magia de los contrastes dulces y picantes. Yucatán, con sus sabores cítricos y su icónica cochinita pibil, cobra vida en quesadillas, sopes, huaraches o tetelas, donde la carne de cerdo asada a baja temperatura se combina con marinados de cítricos y especias que nos transportan al calor de la península y a su herencia maya. Veracruz, siempre mirando al mar, se representa con el refrescante aguachile de camarón con lima, chile jalapeño y pepino o con el clásico cóctel vuelve a la vida, un guiño directo a la costa del Golfo y a la frescura de sus mariscos. Y Jalisco, cuna de sabores intensos, aporta el ancestral pozole, elaborado con maíz cacahuacentle y carne de cerdo que conecta con las raíces prehispánicas, y también la birria, un caldo de carne de res adobada en chiles y cocinada a fuego lento que aquí se transforma en la irresistible quesabirria –la fusión perfecta de quesadilla y birria–, además de formar parte de la sección de Tacos Especiales. Porque, por supuesto, los tacos no podían faltar: desde el de ribeye con costra de queso hasta el gobernador con gambas y queso fundido, auténticas muestras de que este icono mexicano se reinventa con maestría.

Tacos clásicos en Hijo del Maíz Hijo del Maíz

Cócteles mexicanos de autor

La experiencia se completa con un maridaje a la altura. La coctelería de Hijo del Maíz celebra el tequila y el mezcal en versiones frescas e innovadoras. Desde la clásica margarita shake o las micheladas hasta creaciones más sorprendentes como el “Cancún” –mezcal infusionado con chile ancho y soda de pomelo–, cada trago está diseñado para resaltar los matices de la carta y redondear el viaje gastronómico.

Cócteles restaurante Hijo del maíz Hijo del maíz

El proyecto lleva la firma de Edgar Reyes, originario de Querétaro, que en 2016 fundó Maíz Maya, la primera fábrica artesanal de tortillas nixtamalizadas en España. Con Hijo del Maíz, primero en Plaza de Castilla y después en la Avenida de Brasil, ha conseguido consolidar un auténtico referente de la cocina mexicana en Madrid.

Visitar este restaurante es descubrir que México es mucho más que lo que imaginamos: es identidad, diversidad y sabor. Y todo eso está a un paso, en plena Avenida de Brasil.

Datos de interés

Hijo del Maíz – Parrilla Mexicana

c/ Avenida de Brasil, 28. Madrid (28020)

Tel. +34 910 29 32 70

Web: hijodelmaiz.com