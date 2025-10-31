Descubrir la capital desde sus hoteles: El lujo de ser de Madrid

¿Quedamos para ver Saturno mientras nos tomamos un cóctel y una tapa? Este podría ser el mensaje de un amigo que nos propone participar en una de las más de cien actividades que organizan desde la “Madrid Hotel Week”, diez días, del 7 al 16 de noviembre, en los que los hoteles de Madrid abren sus puertas al público con experiencias englobadas en 11 categorías: Gastronomía, Música y Escena, Moda y Compras, Coctelería, Madrid en equilibrio, Patrimonio e Historia, Arte y Literatura, Deporte y Wellness, Familia, Experiencia y Alojamiento e Innovación.

Esta iniciativa, que promueven desde la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), pretende acercar los hoteles de la ciudad a los madrileños, con el fin de dar a conocer estos espacios que conviven en el barrio como uno más. La vicepresidenta ejecutiva de la AEHM, Mar de Miguel, sostuvo en la presentación que “los hoteles de Madrid son un destino en sí mismo, con una vasta oferta de servicios de ocio que el madrileño puede disfrutar a diario”, mensaje que refuerza el compromiso de la AEHM de transformar los hoteles en espacios abiertos, dinámicos y participativos.

Madrid Hotel Week. Taller de coctelería y tapas en The Principal Madrid Hotel Week

Este es el noveno año que se pone en marcha la “Madrid Hotel Week” cuyo lema es “El lujo de ser de Madrid” y que engloba propuestas para todos los gustos y bolsillos, eso sí, conviene reservar pronto ya que las plazas son limitadas y algunas se agotan en seguida, sobre todo las gratuitas.

Para disfrutar de estas experiencias se ha habilitado una página web (madridhotelweek.com) con descripciones completas e indicaciones para hacer las reservas. Así encontraremos en el H10 Alcalá, un taller floral de Navidad y la degustación de un menú por 25€; una tarde de cóctel y piano en el Urso Hotel & Spa por 16€; un taller de cerámica y un brunch en el Coolrooms Palacio de Atocha por 110€; o una experiencia a ciegas, a coste 0€, en el hotel Ilunion Alcalá Norte, que incluye recorrido y comida con los ojos tapados, con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre el turismo accesible.

Asimismo, varios hoteles abrirán sus puertas para redescubrir la ciudad desde su legado, como, por ejemplo, el NH Collection Palacio de Tepa, que ofrece una visita que incluye un recorrido histórico en el que se pueden ver los restos del sistema de canales del siglo XVI. Esta actividad concluye con un cocido de tres vuelcos y tiene un precio de 35€. O bien, apuntarse a la visita del Four Seasons por 5€ y conocer los entresijos de los 7 edificios que componen este emblema del lujo madrileño.

Es difícil elegir: spa en el Wellington, masaje en el Intercontinental, baile en Novotel, yoga en Casa de las Artes Meliá Collection, cena cantada en el Hotel Ópera, taller de pizzas en el CR7… o las estancias a precio especial. Conocer Madrid desde sus hoteles es un buen plan de otoño, solo falta repasar el listado y elegir compañía.