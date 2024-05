Disneyland Paris desvela su nuevo espectáculo de Alicia en el país de las maravillas

Disneyland Paris vuelve cargado con novedades. Hace un mes, el parque presentaba su nueva era tras anunciar que el Parque Walt Disney Studios pasaría a llamarse Disney Adventure World; y ahora, desvela a sus visitantes su "nuevo y alocado" espectáculo: "Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland". Este ofrece una visión moderna de la historia de la clásica película de Walt Disney Animation Studios Alicia en el País de las Maravillas.

Esta experiencia musical cobrará vida varias veces al día en el recién inaugurado teatro al aire libre más grande del Parque Walt Disney Studios: Theater of the Stars, que cuenta con una capacidad de 2.800 espectadores. De esta forma, desde el pasado 25 de mayo y hasta el 29 de septiembre, este espectáculo transportará a sus visitantes a la madriguera del conejo.

Asistencia al espectáculo de Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland Disneyland Paris La Razón

A través de sus acrobacias aéreas, BMX y actuaciones musicales, esta producción se añadirá a los lanzamientos de los últimos meses: Disney Electrical Sky Parade y A Million Splashes of Color. De esta forma, el parque refuerza "su posición como líder del entretenimiento en Europa", explican.

El parque asegura que esta nueva adaptación teatral "va más allá del storytelling tradicional". Y es que aunque la clásica película termina con una partida de croquet entre Alicia y la Reina de Corazones, el nuevo espectáculo ofrece un "giro diferente a la escena final", sumergiendo a los visitantes en una fiesta del té con Alicia y sus amigos en el País de las Maravillas. No obstante, la reina, al no ser la invitada de honor, decidirá empezar una batalla musical. Finalmente, se invitará a los espectadores a participar en el desenlace de la historia y a decidir cuál de los dos personajes debe ser homenajeado.

Duelo entre Alicia y la Reina de Corazones Disneyland Paris La Razón

"Matteo Borghi es el creador y director de esta adaptación musical con un toque de cultura pop que rinde homenaje a un clásico Disney de forma interactiva, divertida y colorista. Además de varios guiños a elementos icónicos de la película de animación Disney de 1951, el espectáculo presenta un enfoque moderno en el que no hay personajes buenos ni malos", aseguran desde Disneyland Paris.

Por su parte, Borghi explica que ambos personajes son "interesantes", ya que mientras que Alicia "encarna la idea de que hay que creer en los sueños", la Reina de Corazones defiende su visión de que se debe creer en uno mismo para tener éxito: "Ambos mensajes son importantes, y esta dualidad se expresa a través de la música y las disciplinas artísticas implicadas".

El decorado y el vestuario también son otros elementos clave que permiten crear un espectáculo "mágico y único". Para el desarrollo del vestuario se tardó un año. Los diseñadores crearon 20 trajes y 4.000 piezas de vestuario y accesorios para el espectáculo. En total, más de 150 empresas francesas y europeas unieron sus fuerzas para crear esta experiencia.