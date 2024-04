La nueva era de Disneyland Paris: Walt Disney Studios será Disney Adventure World tras su ampliación con la nueva zona de Frozen

Disneyland Paris está de fiesta. Y es que el pasado 12 de abril el parque celebraba 32 años desde que abrió por primera vez sus puertas para que cualquiera pueda ser testigo de este lugar lleno de magia. Para festejar su aniversario, Disneyland Paris levantó el telón de un "ambicioso futuro" para este espacio donde los sueños se hacen realidad y, de ahora en adelante, el Parque Walt Disney Studios pasará a llamarse Disney Adventure World.

Disney Adventure World Disneyland Paris La Razón

"El segundo parque de Disneyland Paris está entrando en una nueva era marcada por una nueva visión creativa, nuevas experiencias, una expansión en una escala nunca antes vista y la introducción de una identidad visual completamente nueva", explicó la presidenta de Disneyland Paris, Natacha Rafalski. Para celebrar este nuevo capítulo, Walt Disney Studios Park pasará a llamarse Disney Adventure World cuando World of Frozen, una nueva área inmersiva dedicada al mundo de Frozen, cobre vida.

World of Frozen Disneyland Paris La Razón

World of Frozen transportará a los visitantes al reino de Arendelle, con fachadas coloridas y la Montaña del Norte. "La tierra estará situada al borde de Adventure Bay, un lago de 70.000 metros cúbicos rodeado de pintorescas orillas y un paseo marítimo en mitad de la ampliación del Parque, que servirá de puerta de entrada a los nuevos universos temáticos que lo rodearán", aseguran desde Dineyland Paris. Además, explican que Adventure Bay será un escenario equipado con las últimas tecnologías para ofrecer "emocionantes espectáculos acuáticos", con fuentes, música, luces y efectos especiales.

Adventure Bay Disneyland Paris La Razón

La transformación y completa remodelación del Parque Walt Disney Studios se está materializando gracias a la inversión de 2.000 millones de euros. Asimismo, también se continúa ampliando su extensión con nuevas áreas temáticas que se unirán a Marvel Avengers Campus y a Worlds of Pixar. De esta forma, una vez haya terminado esta expansión de Disney Adventure World, el parque duplicará su superficie, llevando la experiencia de los visitantes a un nivel "completamente nuevo".

"Con esta transformación que incluye más del 90% del Parque Walt Disney Studios, estamos desvelando una nueva visión creativa que ha redefinido por completo nuestra segunda puerta. El nuevo nombre se hará efectivo coincidiendo con la gran apertura de nuestra próxima tierra tematizada World of Frozen, marcando un comienzo armonioso de esta nueva y emocionante era" ha compartido Rafalski.

Disney Adventure World Disneyland Paris La Razón

Nuevas decoraciones y atracciones

Nada más atravesar los tornos del parque, los visitantes de Disney Adventure World se sumergirán en un estudio de cine al aire libre y se convertirán en invitados especiales de un "glamuroso estreno cinematográfico en el corazón de Hollywood durante una noche estrellada", tal y como explican desde el complejo turístico. Para ello, la decoración rendirá homenaje a las salas de cine de Hollywood y a la industria del entretenimiento. Este nuevo edificio de la entrada, renombrado como World Premiere, reabrirá en primavera de 2025.

World Premiere Disneyland Paris La Razon

Después, los que visiten el parque llegarán a World Premiere Plaza, una zona con varios teatros decorados como las famosas fachadas del Soho y Broadway.

Además, para acceder a los nuevos mundos inmersivos del parque, los visitantes podrán pasear por Adventure Way y descubrir Raiponce Tangled Spin, una atracción familiar "totalmente nueva" que ofrece una versión de una atracción clásica, inspirada en la famosa película de "Enredados". Los visitantes también podrán comer en el restaurante The Regal View Restaurant and Lounge que ofrecerá vistas sobre Adventure Bay y conocer a sus princesas favoritas.