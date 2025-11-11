El itinerario perfecto para pasar cinco días en Laponia: una escapada mágica entre auroras boreales, trineos y espíritu navideño

Magia en el cielo, el silencio del bosque, el crujir de la nieve bajo los pies y la sensación de estar viviendo dentro de un cuento es todo lo que se puede experimentar en Laponia. Este es el destino perfecto para quienes buscan una escapada diferente en los meses de noviembre y diciembre: un viaje que combina aventura, desconexión y espíritu navideño.

La plataforma de reservas de actividades en español, Civitatis, propone un itinerario de cinco días diseñado para disfrutar de la experiencia lapona al completo. La compañía invita a los viajeros a sumergirse en el norte de Finlandia con un recorrido que incluye encuentros con Papá Noel, paseos en trineo y un espectáculo de auroras boreales.

El viaje comienza en Rovaniemi, capital de la Laponia finlandesa y hogar oficial de Santa Claus. En este primer día, los visitantes cruzan el mítico círculo polar ártico, envían postales con el sello de Papá Noel y conocen en persona al protagonista de la Navidad. Todo ello en un entorno de luces, abetos nevados y talleres donde los elfos trabajan durante todo el año para mantener viva la magia.

Casa de Papá Noel en Laponia Civitatis Civitatis

La segunda jornada está dedicada a una experiencia que define la esencia del invierno ártico: un paseo en trineo tirado por huskies bajo la aurora boreal. Con la nieve crujiente bajo los patines y el aire helado en el rostro, los participantes atraviesan paisajes de ensueño hasta que cae la noche, dando paso a las auroras boreales, que tiñen el cielo de tonos verdes y violetas.

Auroras boreales en Laponia Civitatis Civitatis

El tercer día se reserva para la aventura ártica a "ritmo lento". Una caminata con raquetas de nieve permite adentrarse en los bosques y lagos helados, seguidos de una sesión de pesca en el hielo. Esta es una tradición local que consiste en abrir un agujero en la superficie congelada del lago y esperar, rodeado por un paisaje blanco, lo que lo convierte en un momento de desconexión total.

La naturaleza vuelve a ser protagonista durante el cuarto día, con una excursión al Parque Natural de Korouoma, uno de los rincones más impresionantes de Finlandia. En invierno sus cascadas congeladas forman esculturas de hielo que atraen a senderistas y fotógrafos de todo el mundo.

El broche final llega con un paseo en trineo de renos, guiado por pastores sami, el pueblo indígena del norte de Europa. Acompañados por el sonido de las campanillas y envueltos en mantas de lana, los viajeros recorren los paisajes nevados en una experiencia que "parece detener el tiempo", señala la plataforma.