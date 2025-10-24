Larimar City & Resort: golf y ritmo caribeño en Punta Cana

En una ubicación privilegiada de Punta Cana, con vistas que se extienden sobre Costa Bávaro y se funden con el azul intenso del Mar Caribe, está naciendo Larimar City & Resort. Este desarrollo español en República Dominicana redefine cómo se vive, se invierte y se disfruta el Caribe. No es solo un proyecto residencial: es un nuevo concepto de ciudad donde el bienestar, el ritmo relajado del Caribe y la buena vida se encuentran con el deporte, la gastronomía y la naturaleza.

Golf entre palmeras y brisa marina

Para quienes aman el golf, Larimar City & Resort es un destino soñado. Sus 27 hoyos –un campo de campeonato de 18 y un par 3 de 9– se integran en el paisaje tropical, con diseño pensado para retar al jugador y, al mismo tiempo, regalar vistas abiertas y la brisa del mar. El clima cálido y estable permite jugar todo el año, desde la primera luz de la mañana hasta el atardecer.

A su alrededor, la casa-club, zonas de práctica y un entorno planificado para que el golf no sea solo un deporte, sino parte del día a día.

Mirador propio sobre el Caribe

En la zona más alta y exclusiva de la ciudad ya se levantan las primeras residencias de Larimar, Prime Towers, concebidas para aprovechar al máximo las vistas abiertas del Caribe y el clima tropical. Un escenario que normalmente solo se disfruta desde las suites más exclusivas de un hotel, pero que aquí puede formar parte de la vida diaria.

Estos primeros hogares están pensados para quienes quieren invertir o vivir en un espacio propio, con la comodidad de una vivienda privada y el acceso a servicios de resort. Desde aquí, en pocos minutos se puede pasar de una mañana de golf a una tarde de playa, y regresar para ver caer el sol del horizonte caribeño desde nuestra propia terraza.

Un proyecto que toma forma

Larimar City & Resort avanza a paso firme. En julio comenzaron las obras de cimentación y estructura de estas primeras residencias, que marcarán el inicio de la imagen icónica de la ciudad. Muy cerca, el Restaurante Origen, que ya se puede visitar, se ha convertido en verdadero punto de encuentro para residentes y también para inversores, con una carta que combina producto local y el café dominicano, uno de los grandes orgullos del país, servido en un entorno donde cada detalle invita a saborearlo sin prisa. En esta misma zona, la piscina ya está en funcionamiento: cuenta con 232 metros cuadrados, un jacuzzi de 17 metros cuadrados y un área total de baño de 614 metros cuadrados, el equivalente a dos pistas de tenis, perfecta para pasar la tarde entre chapuzones y sol.

Tras más de un año y medio de trabajos de urbanización, Larimar se alza como prueba visible de que la ciudad del Caribe empieza a tomar forma.

Vivir en Larimar significa estar en el corazón de Punta Cana y a un paso de algunos de los lugares más atractivos de República Dominicana. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana está a solo 20 minutos en coche, lo que conecta la ciudad con destinos de Europa y América. Algunas de las mejores playas de Dominicana están a menos de media hora, mientras que Downtown Punta Cana, con su zona comercial, gastronómica y de ocio, se alcanza en apenas 10 minutos, al igual que uno de los hospitales más prestigiosos de la zona.

Ciudad para vivir bien… y vivir mejor

Más allá del golf, Larimar City & Resort contará con colegios, universidad, clínicas sanitarias, zonas deportivas, hoteles, áreas comerciales, beach-club, lagunas y playas artificiales. Todo bajo criterios de Smart-city, con transportes eléctricos, diseño consciente y un compromiso con la eficiencia energética.

Es un lugar para quienes buscan seguridad, conexión internacional y la posibilidad de pasar las tardes entre amigos, disfrutando de un ron añejo al caer el sol, de un buen café tras la comida o de una cena frente al acantilado con música en directo. Aquí, el tiempo se vive a un ritmo distinto: más pausado, más social y siempre con el Caribe como telón de fondo.

Larimar City & Resort es hoy un sueño en construcción y mañana un destino para vivir experiencias únicas: desayunos tropicales, golf entre palmeras y noches bajo un cielo estrellado.

Para quienes buscan diversificar su patrimonio fuera de España, ofrece invertir en un mercado en crecimiento, en un enclave turístico de primer nivel con proyección internacional. Una ciudad que late con la energía del Caribe y estándares globales de calidad y diseño.