Voces de ultratumba. Rasgadas. Siniestras. Estremecedoras. Sombras fantasmagóricas que hielan el corazón en el silencio de la noche. Extraños chirridos que encogen el alma. No. No es una novela. Tampoco una película o una serie de ficción. En la realidad existen sucesos paranormales. Inexplicables para las mentes racionales. Y lo mejor (o peor, según se mire) de todo es que los lugares en los que se producen estos acontecimientos tan singulares se pueden visitar. Sí. Existe un turismo del misterio y del miedo . Incluso, en algunos de estos destinos es posible pernoctar en la velada más terrorífica del año: la Noche de Difuntos . Viajar ya no consiste en hacer largas colas para entrar en museos repletos de turistas con palos selfi. Algunos tours y visitas guiadas dan un paso más, sumiendo a quien se atreva a realizarlos en una experiencia plena. Un ejemplo de ello es la web de actividades en español Civitatis , que propone los 10 mejores destinos para pasar la noche de Halloween . Para quien ose desplazarse hasta estos lugares en una fecha tan señalada, claro...

Bran: una noche en el castillo de Drácula

En las entrañas de Edimburgo

Cielos grises. Días cetrinos y melancólicos. Continuos repiqueteos de lluvia tras los cristales. Y un halo de misterio “harrypotteresco” que envuelve toda la ciudad. Edimburgo parece haber sido creada por la mente atormentada de un novelista frustrado. Pero lo más inquietante de la capital escocesa se esconde en lo que normalmente no vemos a simple vista. En el subsuelo. Con este tour de los fantasmas por los subterráneos de Edimburgo podréis descubrir los secretos que se ocultan bajo las calles de la célebre Royal Mile y sus alrededores. Los espectros del centro de la urbe también se pueden percibir, de noche, entre las calles más insospechadas. Aquellos temerarios que deseen descubrir el origen de estos turbadores espíritus seguro que no les defrauda el tour de los fantasmas por Edimburgo .

Una ruta por la Barcelona más desgarradora

Pobres turistas. De día recorren felices y entusiasmados las Ramblas, el Camp Nou o la Sagrada Familia, ajenos a las turbias leyendas del pasado más oscuro de la Ciudad Condal . El tour teatralizado de misterios por Barcelona os permitirá conocer las historias más truculentas y mortecinas de la urbe. No menos escalofriante resulta el tour de fantasmas por Barcelona . Las titilantes sombras que se muestran en el centro histórico al caer el manto estrellado de la noche no son espejismos o destellos fugaces. Ojalá. Eso es lo que quieren que creamos las almas atormentadas que vagan sin descanso eterno...

Un Halloween por el Nueva York más sórdido