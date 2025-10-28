Más allá de la comida árabe: los restaurantes que debes probar si viajas a Dubái

Viajar no solo es descubrir nuevos lugares, sino también saborear otras culturas. Una gran parte de la experiencia de conocer un destino radica en su gastronomía, y Dubái —la joya moderna del desierto— es una parada obligada para los amantes de la buena mesa. De hecho, hay quienes viajan exclusivamente para probar nuevos sabores, descubrir combinaciones inusuales y disfrutar de la cocina local e internacional.

La cocina árabe es una de las más reconocidas del mundo: especias intensas, hierbas aromáticas como el comino, el cardamomo, el perejil o la menta, y una gran presencia de carnes, especialmente el cordero. Emiratos Árabes Unidos, y en concreto Dubái, combina esa herencia gastronómica con una oferta cosmopolita gracias a la convivencia de múltiples culturas. Por eso, si viajas próximamente a Dubái, no te limites a buscar solo comida árabe —aunque, por supuesto, debes probarla—, porque la ciudad ofrece restaurantes de todos los rincones del mundo, muchos de ellos premiados y con una ambientación de ensueño.

Ronin: Alta cocina japonesa

En Ronin podrás descubrir la esencia del arte culinario japonés con un toque rebelde e irreverente. Inspirado en los guerreros errantes y la estética del tatuaje irezumi, este restaurante ofrece una experiencia sensorial completa: desde el espectáculo del Teppanyaki y Robatayaki hasta el sushi elaborado con precisión milimétrica.

Bajo un techo iluminado por más de 500 farolillos rojos y con vistas panorámicas al Golfo Pérsico y Palm Jumeirah, cada detalle está pensado para seducir los sentidos. Ronin ha sido reconocido en la Guía MICHELIN Dubái, el Gault & Millau Guide, y ha ganado el premio al “Mejor Restaurante Japonés” en los BBC Good Food Middle East Awards 2024.

Además, se encuentra dentro del hotel Five Luxe, el primer 5 estrellas con certificación LEED Platinum, que garantiza sostenibilidad y lujo a partes iguales.

B-Heaven

Si buscas un ambiente relajado con vistas impresionantes al skyline de Dubái, B-Heaven es tu sitio. Este restaurante y pool lounge del hotel Barceló Al Jaddaf combina lo mejor de la cocina mediterránea con un toque caribeño.

Durante el día puedes disfrutar de smoothies y snacks junto a la piscina; por la noche, el lugar se transforma con un ambiente más animado, música de DJ residente, cócteles y shisha. Ideal para una cena informal o una velada romántica con vistas.

Arabian Tea House: tradición emiratí

Para quienes desean probar la auténtica comida emiratí, Arabian Tea House es una parada obligatoria. Fundado en 1997, este restaurante conserva el espíritu de la hospitalidad árabe con platos tradicionales halal preparados según recetas familiares.

Aquí podrás degustar platos como el machboos (arroz con especias y carne), luqaimat (dulces fritos con miel de dátiles) o un té árabe con menta en un entorno que te transportará al Dubái más antiguo. Una experiencia cultural y gastronómica imperdible.

Al Fanar Restaurant & Café – Cocina de los Emiratos

Otro emblema de la cocina tradicional emiratí. Al Fanar, cuyo nombre significa “linterna”, simboliza esa guía cultural que ilumina las raíces de la región. Con varios locales en Dubái (Festival City, Al Seef, Al Barsha), este restaurante ofrece platos típicos como el thareed, pescados a la parrilla o el clásico karak tea.

Seleccionado en la Guía MICHELIN, Al Fanar es familiar, acogedor y perfecto para quienes quieren probar sabores auténticos de los Emiratos sin renunciar al confort moderno.

Barbacoa en el desierto: una experiencia inolvidable

Más que un restaurante, es una experiencia. Muchos safaris por el desierto incluyen una cena en un campamento tradicional donde podrás montar en camello, fumar shisha, probar tés árabes y disfrutar de una auténtica barbacoa beduina bajo las estrellas.

Allí se sirven carnes a la brasa, pan recién horneado, arroz, cuscús, ensaladas, sopas y dulces típicos. Una manera perfecta de conectar con la esencia árabe y cerrar un día inolvidable en el desierto.

Cinque: sabor italiano con alma de la Costa Amalfitana

Ubicado en el hotel FIVE Palm Jumeirah, Cinque combina la elegancia italiana con el espíritu vibrante de Dubái. Su cocina, inspirada en la región de Amalfi, celebra los ingredientes frescos, locales y sostenibles.

Premiado por la Guía MICHELIN Dubái (2024 y 2025), Gault & Millau y Gambero Rosso, Cinque es sinónimo de sofisticación mediterránea. Perfecto para una cena con amigos o una ocasión especial, su ambiente moderno y su atención al detalle lo convierten en uno de los mejores restaurantes italianos de la ciudad.

Maiden Shanghai: alta cocina china con vistas al skyline

En el mismo complejo del FIVE Palm Jumeirah, Maiden Shanghai ofrece una aventura gastronómica oriental sin precedentes. Su menú combina lo mejor de las cocinas cantonesa, sichuanesa, shanghainesa y pequinesa, con ingredientes orgánicos y sin MSG.

El Organic Peking Duck es un imprescindible, pero también destacan sus dim sums artesanales y su célebre brunch de los sábados: Naughty Noodles Brunch, un festín con música, cócteles y espectáculo.

Dim Sum - Maiden Shangai Maiden Shangai

Con una ambientación inspirada en el Shanghái de los años 20 y vistas únicas al skyline, Maiden Shanghai promete una experiencia tan elegante como divertida.

Dubái se ha convertido en un destino gastronómico de referencia, donde la tradición árabe y la innovación internacional conviven en perfecta armonía. Desde un humilde té con dátiles hasta un sushi bajo farolillos rojos o una barbacoa en el desierto, cada comida es un viaje dentro del propio viaje.

Así que si estás planeando visitar Dubái, deja espacio en tu itinerario (y en tu estómago), porque en esta ciudad comer rico y bien forma parte de la experiencia.