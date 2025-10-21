Ni el Burj Khalifa ni el museo del Futuro: este es uno de los lugares más fotografiados de Dubái

En los últimos años, Dubái se ha consolidado como uno de los destinos internacionales más visitados por los españoles. Su mezcla única de lujo, modernidad, cultura y seguridad lo ha convertido en una escapada perfecta, especialmente entre octubre y marzo, cuando las temperaturas son cálidas pero agradables.

Desde hacer un safari por el desierto o visitar la ciudad vecina Abu Dhabi, hasta disfrutar de un baño en las playas del Golfo Pérsico, pasear por el Burj Khalifa, presenciar el espectáculo de fuente o sentirte más cerca del futuro en sus museos, en Dubái hay experiencias de todo tipo.

Además, la ciudad presume de ser una de las más seguras del mundo: puedes dejar tu móvil cargando en un centro comercial mientras vas de compras sin preocuparte de si alguien lo cogerá o pasear de noche con total tranquilidad gracias a su avanzado sistema de cámaras que reduce la delincuencia al máximo. Todo funciona con precisión, las calles están impecablemente limpias y la organización urbana es prácticamente perfecta.

Entre todos los motivos para visitar Dubái, hay uno que destaca sobre el resto: sus hoteles y resorts de lujo. Y entre ellos, FIVE Palm Jumeirah se ha convertido en un referente absoluto.

Bohemia Beach Club FIVE Palm Jumeirah

FIVE Palm Jumeirah

Ubicado en el icónico islote artificial Palm Jumeirah, el FIVE Palm Jumeirah combina la sofisticación de un resort de cinco estrellas con una vibra muy cosmopolita. Con 470 habitaciones, suites y villas que ofrecen vistas al Golfo Arábigo, la Marina de Dubái o al skyline urbano, este hotel redefine la hospitalidad moderna.

Su estilo combina el glamour de la alta sociedad dubaití con un concepto de hospitalidad integral que incluye playa privada, gastronomía internacional y un firme compromiso con la sostenibilidad.

El hotel ha sido reconocido como Mejor Gran Hotel de Lujo en Dubái, Arabia e Internacionalmente en los International Hotel Awards 2023-2024, y como Favourite Beach Hotel por Condé Nast Traveller Middle East (2021). Además, cuenta con el distintivo de Forbes Responsible Hospitality y la certificación LEED Platinum, gracias a su funcionamiento con 100% energía solar y sistemas avanzados de ahorro y reciclaje de agua.

Una oferta gastronómica tan diversa como cosmopolita

En FIVE Palm Jumeirah, la gastronomía es una experiencia global. Desde sabores mediterráneos e italianos hasta propuestas asiáticas, árabes y californianas, el resort reúne una selección de restaurantes recomendados por la guía Michelín que reflejan la multiculturalidad de Dubái.

Entre sus espacios destacan el elegante restaurante italiano Cinque, el sofisticado Maiden Shanghai, de cocina oriental contemporánea; Numâ, con inspiración árabe; y el relajado café The Delisserie, ideal para desayunos o brunchs. Todo ello complementado con bares de autor y rooftops con vistas de vértigo como The Penthouse Dubai, considerado el mejor club y lounge del Medio Oriente (DJ Mag 2023-2024).

Maiden Shangai Restaurante

Cada uno de estos espacios comparte la misma filosofía: ofrecer excelencia culinaria en entornos de diseño sostenible y muy instagrameables.

Playas, música y el inconfundible “Vibe at FIVE”

El corazón del resort es su Beach by FIVE, una playa privada de 150 metros que se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de Dubái. Camas balinesas, cabañas privadas y un ambiente que mezcla descanso y ritmo convierten este enclave en un icono del ocio playero.

El complejo también alberga espacios de ocio y beach clubs que marcan tendencia, como Praia o el vibrante Bohemia Beach Club, reconocidos entre los mejores de la ciudad por su ambiente bohemio, su música en directo y su energía contagiosa.

Y cuando cae la noche, el legendario The Penthouse Dubai transforma el atardecer en una fiesta con DJs internacionales de renombre que hacen del rooftop una experiencia de lujo sin precedentes.

Un destino en si mismo

Más que un hotel, el FIVE Palm Jumeirah es un destino en sí mismo. Su ambiente cosmopolita, su oferta gastronómica de primer nivel, la hospitalidad y el buen rollo de sus trabajadores y su vibrante vida social lo convierten en el lugar perfecto para quienes buscan vivir Dubái desde dentro, sin necesidad de salir del resort.