Mauricio te transforma: 7 experiencias para un 'glow up' en la exótica isla africana

El mundo está lleno de planes y opciones, pero mientras más se amplía esa lista, más queremos encontrar lugares únicos, inexplorados e inexplicables. Lugares que más allá de distraernos nos ayudan a encontrarnos con lo más profundo de la naturaleza y de nosotros mismos.

Para quienes buscan llevar su experiencia viajera a un nivel más profundo y significativo, una escapada a Isla Mauricio es todo lo que necesitan para tener ese glow up tan deseado. Aunque los motivos siempre serán infinitos, a continuación proponemos siete actividades para llevarnos un pedazo de la isla al alma y cuerpo de la mano de la firma de hoteles Sunlife y su marca de spa Glow presentes en varios de sus hoteles como La Pirogue y Sugar Beach (en la costa oeste, en Flic en Flac) o Long Beach (costa este).

Habitaciones en Sugar Beach Sunlife

En el mapa, Isla Mauricio es un pequeño punto del continente africano, en medio del océano Índico, al este de Madagascar y muy cerca de la isla Reunión. A pesar de su lejanía, desde España es muy fácil llegar, tanto con escalas o en vuelos directos (11 horas). Si bien hay muchas alternativas, una opción bastante accesible es volar con World2Fly, que ofrece salidas directas desde Madrid todos los martes, del 24 de junio hasta finales de septiembre. Una vez aterrizados la isla comienza a hacer su magia.

Gastronomía en la calle en Port Louis

Para hacer un glow up profundo hay que renacer en todos los contenidos ¿dónde estamos y qué venimos a ver? Esta es la primera pregunta que nos haremos al aterrizar en tan exótica isla. Para ello nada mejor que ponernos en contexto con un recorrido guiado por la capital, Port Louis. Una de las opciones más recomendadas es hacer un tour de «street food», donde el guía explica toda la historia de la isla.

¿Sabías que Isla Mauricio fue primero colonia francesa, luego británica, y finalmente logró su independencia en 1968? Hoy, su sociedad se caracteriza por un profundo mestizaje, donde conviven etnias, culturas y religiones de todo el mundo, especialmente del ámbito euroasiático. Esta mezcla también no solo se refleja en sus tres lenguas oficiales —inglés, francés y criollo mauriciano— sino también en sus snacks más conocidos como los rotis rellenos, el dholl puri, noodles de pollo o los dim sums criollos.

Port Louis, Isla Mauricio Caudan blog

Masajes y belleza en Bubble Glow

Hay muchos lugares en el mundo en el que podremos recibir masajes está claro, pero en ningún lugar tendremos la experiencia tan completa como en Glow, prácticamente un laboratorio wellness que ha sido creado en exclusiva para la marca Sunlife. En Long Beach, encontraremos a Glow en medio de la naturaleza, junto a un jardín de hierbas exóticas y recónditas de todo el mundo. Alguna de sus esencias más icónicas es el bálsamo de Perú, que se usa para casi todos sus tratamientos. Cuerpo, piel y mente están listos para su resurrección. Por su parte en Sugar Beach, Glow lleva la experiencia al lujo, diseñando una burbuja en la que los huéspedes pueden tener un salón personalizado para sacar lo más bello de sí mismos.

Beauty Bubble en Sugar Beach Sunlife

Deporte, Yoga & Sound Healing en Glow

Sound Healing

en medio de la naturaleza al atardecer. Qué mejor manera de conectarnos con uno mismo que a través de nuestra respiración y el sonido de la fauna mauriciana. Tras esta práctica, el bálsamo de Perú vuelve a ser protagonista en la experiencia

Santé,

el bar de bienestar, donde el huésped puede crear su propio

mocktail.

Estos beverages purificadores son la receta secreta de la abuela de unos de los trabajadores más fieles del hotel, todo un elixir.

Santé, Long Beach Sunlife

Sunlife promueve diversas actividades para la mente, como son las sesiones de yoga al amanecer o prácticas como el

Baile en Sugar Beach y Buddha-Bar Beach

Por supuesto, el baile no está exento de este glow up, pues no hay mejor forma de subirnos las endorfinas. En Sugar Beach, el ambiente animado y el buen clima nos invitan a divertirnos con clases de baile latino. Además, el hotel alberga a Buddha Bar Beach, una de las marcas de sushi lounge más famosas del mundo. Aquí no solo se come como increíble, sino también, se viven experiencias con espectáculo en vivo difíciles de olvidar. Algunas noches hay show de fuego frente al mar, otras de danza pura, pero lo que nunca falta es un cielo estrellado de película.

Buddha-Bar Beach, Sugar Beach Sunlife

Escapada a la Isla de los Ciervos

Cuando vemos fotografías vemos playas paradisíacas que parecen haber sido sacadas de un sueño, y esa es precisamente la sensación deja conocer la Île aux Cerfs (Isla de los Ciervos). No hay imagen más preciosa que esta playa privada. No hay imagen más preciosa que esta playa privada, donde se puede pasar el día, disfrutar de sus vistas preciosas y comer comida típica. Los huéspedes de Long Beach son bienvenidos a este lugar, al que se llega en lancha privada. En el camino, los amantes del golf podrán disfrutar del campo de golf Île aux Cerfs, diseñado por Bernhard Langer, uno de los campos más espectaculares del Índico.

Île aux Cerfs (Isla de los Ciervos) Sunlife

Actividades en grupo en Sugar Beach

Para quienes viajan solos o en grupo, todos los hoteles Sunlife están diseñados para conectar con otras personas. Encontraremos divertidas actividades como el crazy croquet o la petanca, que, aunque a primera vista pueden parecer poco llamativas, son el plan infalible para echarse unas risas con amigos.

Para los más introvertidos y sensibles, opciones como el taller de perfumería, serán las ideales, pues podrán crear su fragancia personalizada y llevárselo a casa. De igual forma se puede recrear el taller de vidrio, una experiencia que cobra vida con una pareja de viajeros británicos, Cliff y Joy, quienes, tras más de 50 años de aventura, imparten este taller en el hotel para representar parte del arte mauritano. La isla que les robó el corazón.

Taller de vidrio Sunlife

Atardeceres y slow life en La Pirogue

La Pirogue, otro de los hoteles de Sunlife —ubicado también en Flic en Flac— está inspirado en las tradicionales embarcaciones pesqueras. Sus estancias son cabañas individuales con techo de paja, inmersas en jardines tropicales y abiertas a más de un kilómetro de playa virgen, lo que promueve un contacto directo con la cultura y la biodiversidad local.

Muy cerca se encuentra Ambre, un resort solo para adultos enfocado en la desconexión consciente, que combina gastronomía de proximidad y experiencias de bienestar. Desde este enclave es posible practicarsnorkel, kayak o paddle surf, actividades perfectas para cerrar el viaje con un atardecer que quedará grabado en la memoria.

La Pirogue Beach Sunlife

El mejor momento para viajar a Mauricio es durante el invierno mauriciano, de

mayo a octubre

. La principal razón es que el clima es ideal, con días secos y soleados y baja humedad. Las temperaturas son muy agradables, rondando los

20°C a 25°C

en el aire y los

23°C a 25°C

en el agua. Esto permite disfrutar de la playa y las actividades al aire libre sin el calor sofocante y las lluvias del verano, haciendo de esta temporada la más popular y cómoda para explorar la isla.