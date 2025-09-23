4 nuevos juegos gratis en Steam que ya están disponibles y no te puedes perder

Steam sigue demostrando por qué es la plataforma más utilizada por los jugadores de ordenador añadiendo novedades interesantes a su catálogo prácticamente cada día. Entre las nuevas apuestas, aquellas gratuitas siempre tienen un lugar especial entre los usuarios, que no dudan de aprovechar esta situación para añadir de manera permanente estos juegos la biblioteca.

Entre propuestas de acción, disparos y velocidad, esta semana llegan varias opciones que merece la pena probar, cada una con su propio estilo y personalidad. A continuación, repasamos los juegos gratis más interesantes disponibles ahora mismo en la plataforma de Valve:

Green Revival

Green Revival es un título de estrategia y simulación donde el jugador debe restaurar un ecosistema devastado. La misión es sencilla en concepto, pero compleja en ejecución: devolver la vida a un entorno degradado, gestionando recursos y tomando decisiones ecológicas que marcarán la diferencia en el resultado final.

DASH: Danger Action Speed Heroes

DASH: Danger Action Speed Heroes es un juego de plataformas vertiginoso que combina velocidad y precisión. Su estilo retro, lleno de color y ritmo frenético, lo convierte en una experiencia ideal para quienes disfrutan de los desafíos rápidos y las partidas cortas, pero intensas.

FragPunk

FragPunk es un shooter competitivo en primera persona con un giro interesante: cada partida introduce cartas modificadoras que cambian las reglas del juego. Esto asegura que ninguna partida sea igual a la anterior, añadiendo variedad y un componente táctico al clásico enfrentamiento por equipos.

Blood Strike

Blood Strike es un battle royale gratuito combina lo mejor del género con combates dinámicos y un ritmo trepidante. Destaca por ofrecer acción accesible, partidas rápidas y un sistema que premia tanto la habilidad individual como el trabajo en equipo.