Steam tiene 4 nuevos juegos gratis que ya puedes descargar y quedarte para siempre

Steam sigue ofreciendo a los jugadores la oportunidad de disfrutar de títulos gratuitos, y esta semana trae cuatro opciones muy interesantes. La gran variedad que tiene la plataforma con todo tipo de juegos también afecta a la sección de los gratuitos, por lo que hay algo para todos los gustos. Aprovechar estos títulos es una excelente manera de descubrir nuevas experiencias sin gastar ni un euro, además de apoyar a desarrolladores independientes que buscan darse a conocer.

Los juegos de esta semana abarcan distintos géneros y estilos, ofreciendo desde desafíos rápidos hasta historias envolventes. Cada título tiene su propio encanto, y todos están disponibles directamente desde Steam, listos para descargar y jugar de inmediato.

Rage Quit



Rage Quit es un juego de acción y plataformas donde la rapidez y los reflejos son clave. Los jugadores deben superar niveles llenos de obstáculos y enemigos mientras enfrentan retos que ponen a prueba su paciencia y precisión. La dificultad está diseñada para mantener la tensión y generar un divertido sentimiento de “una más y paro”.

The Local

The Local es una experiencia narrativa que combina exploración y misterio. Los jugadores siguen la historia de un protagonista atrapado en situaciones inesperadas, tomando decisiones que afectan el desarrollo de la trama. Su atmósfera inmersiva y su narrativa intrigante lo convierten en un juego ideal para quienes disfrutan de aventuras centradas en la historia.

Infinity Nikki

InKing

Infinity Nikki ofrece undonde los jugadores pueden coleccionar personajes y enfrentarse a desafíos tácticos. Con c, este juego permite tanto partidas rápidas como largas sesiones de estrategia, adaptándose a distintos estilos de juego.



InKing combina acción y rol con un estilo visual atractivo y mecánicas de juego adictivas. Los jugadores se sumergen en combates intensos mientras avanzan por niveles que requieren habilidad y planificación. Su propuesta equilibrada entre acción y estrategia lo hace ideal para quienes buscan un reto constante.