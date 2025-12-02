Los 5 últimos juegos gratis de 2025 en PlayStation Plus ya están disponibles para reclamar en PS5 y PS4

Los juegos mensuales de PlayStation Plus correspondientes a diciembre de 2025 ya se encuentran disponibles para descargar y jugar sin coste adicional para todos los usuarios con una suscripción activa. La nueva selección marca el cierre del año con una propuesta especialmente variada, combinando lanzamientos recientes, experiencias cooperativas y títulos muy valorados por la comunidad, lo que refuerza el atractivo del servicio en uno de los meses más importantes del calendario.

El catálogo de este mes incluye LEGO Horizon Adventures, una reinterpretación del universo Horizon con un enfoque más accesible, cooperativo y familiar; Killing Floor 3, que ofrece acción frenética y combates cooperativos contra hordas de enemigos; The Outlast Trials, una experiencia de terror psicológico centrada en la cooperación; Synduality: Echo of Ada, que apuesta por la ciencia ficción y la exploración en un mundo futurista; y Neon White, un título de ritmo acelerado que combina plataformas y disparos con un estilo muy distintivo.

Esta combinación de géneros permite que diciembre sea un mes especialmente completo, ya que cubre desde opciones orientadas al juego en solitario hasta propuestas claramente diseñadas para disfrutar en compañía. Además, la presencia de títulos relativamente recientes refuerza la sensación de valor añadido para los suscriptores, que pueden ampliar su biblioteca con juegos de perfiles muy diferentes sin coste extra.

PlayStation Plus dejará de ofrecer tanto soporte a PS4 en 2026

Como es habitual, los juegos podrán añadirse a la biblioteca durante un período limitado, permaneciendo accesibles mientras se mantenga activa la suscripción a cualquiera de los niveles del servicio. Aquellos usuarios que aún no hayan reclamado los títulos del mes anterior cuentan con unos últimos días para hacerlo antes de que se produzca la rotación. Cabe recordar que a partir de enero de 2026 se reducirá de manera significativa el acceso a juegos de PS4 entre los títulos gratis de cada mes en el servicio.

En conjunto, la selección de diciembre refuerza la idea de que PlayStation Plus busca cerrar 2025 apostando por la diversidad y el equilibrio, ofreciendo propuestas para públicos muy distintos. Más allá del número de juegos, el enfoque parece centrarse en garantizar variedad y calidad, un aspecto cada vez más valorado por los usuarios a la hora de juzgar el servicio mes a mes.