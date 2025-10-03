Acceso

Amazon revela las 14 juegos gratis para PC que se pueden reclamar en octubre

Los jugadores con una suscripción activa a Amazon Prime pueden reclamar hasta 14 juegos gratis en las diferentes plataformas digitales de PC

Octubre llega cargado de sorpresas para los suscriptores de Amazon Prime Gaming, que este mes recibirán nada menos que catorce juegos gratuitos para sumar a sus bibliotecas digitales. La colección destaca por su variedad de géneros y por la presencia de dos clásicos de culto de la saga Fallout, un guiño irresistible para los amantes del rol postapocalíptico.

Client Challenge

El despliegue comienza con fuerza: desde el primer día los usuarios ya pueden reclamar DragonStrike, un juego de corte retro disponible a través de GOG, y Tormented Souls, un survival horror que se descarga mediante la aplicación de Amazon Games. A partir de ahí, cada jueves de octubre se irán desbloqueando nuevos títulos para mantener el interés semana tras semana.

14 juegos gratis para disfrutar con la suscripción a Amazon Prime

De esta manera, todos aquellos que dispongan de una suscripción a Amazon Prime pueden obtener estos 14 juegos durante todo el mes de octubre. Las fechas clave quedan de la siguiente manera:

  • 9 de octubre: XCOM 2 y Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York.
  • 16 de octubre: Fallout: New Vegas Ultimate Edition, Empty Shell y True Fear: Forsaken Souls Part 1.
  • 23 de octubre: Fallout 3: Game of the Year Edition, Hellslave y True Fear: Forsaken Souls Part 2.
  • 30 de octubre: You Will Die Here Tonight, Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest y Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition.

Esta programación escalonada aporta dinamismo al mes y permite a los jugadores ir descubriendo propuestas muy distintas entre sí, desde la estrategia táctica de XCOM 2 hasta el terror atmosférico de True Fear y los dos icónicos RPG ambientados en el páramo nuclear. Una de las mayores ventajas de estos regalos es que, una vez canjeados, los juegos pasan a ser propiedad permanente de la cuenta, incluso si el usuario decide cancelar la suscripción Prime en el futuro.

La selección de octubre parece diseñada para encajar con el ambiente otoñal y las fechas cercanas a Halloween: abundan las historias de misterio, suspense y horror, salpicadas con clásicos que han dejado huella en la industria. Con propuestas capaces de satisfacer a casi cualquier tipo de jugador y con la nostalgia intacta que despiertan los Fallout, el mes promete horas de entretenimiento y la oportunidad de redescubrir viejas leyendas del rol y la supervivencia.

