Un antiguo participante de La Velada del Año amenaza con habla de "ciertas cosas" que ocurren en el evento

Un año más, las sensaciones después de que Ibai haya completado una nueva edición de La Velada del Año son inmejorables. Sus números reflejan que el vasco ha vuelto a triunfar y todos los participantes tuvieron su momento estelar en el directo, con entradas para el recuerdo y grandes combates.

Sin embargo, como también sucede cada año, en los días después del directo se levantan voces que hablan de lo que el evento hace mal. Esta vez ha sido turno del streamer argentino Momo, quien peleó con Viruzz el segundo año del evento.

En su último directo, el creador de contenido ha querido dejar caer que hay muchas cosas que no se conocen detrás de los combates y que cuando Ibai deje de celebrar estas peleas será el momento de hablar sobre ellas.

Las polémicas declaraciones de Momo sobre La Velada de Ibai

La cuenta Terreno Viral ha sido la encargada de recoger las declaraciones del streamer, que vio como el que fue un día su rival, Viruzz, volvía a ganar en una Velada al imponerse a Tomás Mazza en uno de los resultados más polémicos de la noche.

Aunque Momo no fue específico con a qué se refería en concreto, asegurando que el día que terminen las Veladas de Ibai sí dará más detalles, tampoco se mordió la lengua y dejó caer claramente que hay cosas en La Velada que no deberían de ser así.

“Cuando termine todo esto, hablaré de ciertas cosas que pasaron en la que yo estuvo y de otras en las que no estuve, que lo vi desde dentro, y no le va a sorprender a nadie. A otros le van a sorprender saber lasformas que se utilizaron y demás, pero, hay cosas que no le van a sorprender a nadie”, aseguró el creador de contenido.

Como es lógico, con estas palabras ha despertado la curiosidad de muchos, por eso se encargó de repetir una y otra vez que jamás hablará mal de algo de Ibai mientras esté en marcha.