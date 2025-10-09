La apariencia de John Lithgow como Dumbledore al fin resuelve un debate clave de 'Harry Potter'

El primer vistazo de John Lithgow como Albus Dumbledore aparentemente ha contribuido a resolver uno de los debates más importantes de la comunidad de Harry Potter. Si se compara con otros personajes, Dumbledore es el que ha sido interpretado por una mayor cantidad de actores. Lo cierto es que Richard Harris comenzó interpretando al director de Hogwarts en las primeras películas de Harry Potter. Desde entonces, Michael Gambon fue quien tomó el relevo.

Además, Jude Law interpretó una variante más joven en las películas de Animales Fantásticos. El último en hacerse cargo del papel es John Lithgow en la nueva versión de Harry Potter que producirá HBO. Con tanta variedad de interpretaciones, se ha producido un intenso debate que busca responder quién es el que se ajusta mejor al personaje.

De Richard Harris a Jude Law: la evolución de Dumbledore

Algunos afirman que Richard Harris era un Dumbledore más fiel al libro, mientras que otros dicen que Michael Gambon encaja mejor con la tónica general de Harry Potter. Por supuesto, esto ha despertado aún más la curiosidad sobre a qué versión de Dumbledore se iba a asemejar John Lithgow. Aunque aún no se le ha visto en acción como Albus Dumbledore, las fotos del set sí que han permitido ver su diseño de vestuario.

Un vistazo rápido es suficiente para determinar en qué versión se ha inspirado más HBO. Lo cierto es que el actor se transformó por completo en el rodaje de la serie de televisión de Harry Potter. Las imágenes muestran a John Lithgow con una túnica larga con relieves y una barba plateada que casi le llega hasta las rodillas. Por supuesto, HBO no se olvidó de las características gafas que forman parte de Dumbledore.

John Lithgow caracterizado como Albus Dumbledore en el rodaje de la nueva serie de Harry Potter Harry Potter News / X

En esencia, este aspecto de Dumbledore se asemeja mucho más a la apariencia de Richard Harris en las primeras entregas de Harry Potter. El traje de Michael Gambon presentaba una túnica azul grisácea más práctica, acompañada de un cabello más corto y rizado y una barba recogida. Las diferencias son sutiles, pero suficientes para comparar a los diferentes Dumbledore.

Esto también podría afectar a la personalidad del personaje, ya que Richard Harris aportó cierta discreción en el carácter de Dumbledore, mientras que la versión de Michael Gambon tenía mucha más energía. HBO ha recordado constantemente que el próximo remake de Harry Potter pretende ser una adaptación fiel de los libros. Hasta ahora, las imágenes del set de rodaje sugieren que van en la dirección correcta.