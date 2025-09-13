Cillian Murphy aclara si lo veremos como Lord Voldemort en la serie de 'Harry Potter'

Cillian Murphy ha puesto fin a los rumores que lo situaban como el próximo Lord Voldemort en la nueva serie de 'Harry Potter' que prepara HBO. Durante una entrevista en el pódcast 'Happy Sad Confused', el actor irlandés fue categórico: "No, mis hijos me lo enseñan de vez en cuando, pero no, no sé nada de eso".

El ganador del Oscar por 'Oppenheimer' quiso dejar claro que no hay ningún vínculo con el proyecto y añadió una reflexión sobre la enorme responsabilidad que supondría meterse en la piel del mago tenebroso. "Es muy difícil seguir a Ralph Fiennes. El hombre es una leyenda absoluta de la interpretación. Así que buena suerte a quien tenga que ponerse en sus zapatos", afirmó.

La franquicia, que ahora regresa en formato televisivo, contará con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. El reparto también incluye a Lox Pratt como Draco Malfoy, John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore,Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Entre otros fichajes confirmados destacan Bertie Carvel como Cornelius Fudge y Johnny Flynn en el papel de Lucius Malfoy. La familia Dursley estará interpretada por Bel Powley como Petunia y Daniel Rigby como Vernon. Además, Warwick Davis retomará su personaje de Filius Flitwick, al que ya dio vida en la saga cinematográfica.

El elenco se completa con Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe y William Nash como Gregory Goyle. Con este amplio reparto, HBO busca dar nueva vida a la historia de J. K. Rowling, que ahora se adaptará con más detalle en formato serie, pero de momento, Murphy no será parte de la magia de Hogwarts.