Disney paga una fortuna por la nueva franquicia que busca reemplazar a 'Harry Potter'

La búsqueda por encontrar la próxima franquicia que sucedería a Harry Potter fue una estrategia dominante hace un tiempo. Sin embargo, el tiempo y la continua controversia en torno a J. K. Rowling han diluido esta supuesta brecha en la industria. Ahora, la reciente saga de Impossible Creatures, que proviene de la escritora de fantasía Katherine Rundell, podría convertirse en eso por un contrato cinematográfico de siete cifras con Disney.

Disney anunció que había conseguido adquirir los derechos para adaptar estas novelas por un acuerdo millonario. Publicada inicialmente en 2023, Katherine Rundell planea lanzar cinco libros. Por su parte, la escritora también está participando activamente en el guion de estas próximas películas que, por supuesto, aún no tienen ninguna fecha de estreno anunciada.

Disney asegura los derechos de una saga de fantasía con potencial

La historia sigue a Christopher, un niño que descubre el mágico mundo oculto del Archipiélago de Gilmouria, un conjunto de islas inexploradas donde habitan todo tipo de criaturas mágicas. Allí conoce a Mal y emprende una aventura para descubrir qué está causando el desvanecimiento de la magia de las islas, matando a las criaturas que las habitan.

Lo cierto es que Katherine Rundell ha estado en conversaciones con estudios como Warner Bros. y Netflix desde el lanzamiento del segundo libro, cuando confirmó que estaba buscando firmar un contrato cinematográfico por su trabajo que ha sido tan aclamado por la crítica. También se ha convertido en una de las escritoras más vendidas en Reino Unido y Estados Unidos.

Hasta ahora, los libros de Impossible Creatures han vendido más de cuatro millones de ejemplares en todo el mundo. Por lo tanto, es lógico que las figuras más importantes de la industria vean el potencial lucrativo que una franquicia cinematográfica como esta puede tener. Claramente, Disney espera que esta apuesta por Impossible Creatures vaya más allá de las dos primeras películas.

Puede que la idea sea la de alcanzar el éxito que la franquicia de Harry Potter tuvo en su mejor momento. Katherine Rundell también planea escribir spin-offs además de la saga principal de cinco libros, lo que la convierte en una inversión a largo plazo de un posible universo cinematográfico de fantasía. Sin embargo, una parte de público considera que buscar la heredera de Harry Potter podría ser contraproducente y que lo mejor es que Disney se centre en desarrollar una propuesta que se sienta original.