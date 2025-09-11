El nuevo juego de Harry Potter enfada a los jugadores por un detalle clave

El éxito de ventas de Hogwarts Legacy convirtió al título en uno de los fenómenos más grandes del año 2023, con más de 22 millones de copias vendidas en su primer año. Con semejante éxito, no sorprendió que Warner Bros.confirmara en septiembre de 2024 el desarrollo de una secuela.

Sin embargo, un nuevo detalle filtrado a través de una oferta de trabajo ha generado un intenso debate entre aquellos que esperaban esta nueva entrega, dividiendo a la comunidad entre la ilusión y la preocupación.

El salto a Unreal Engine 5 para el nuevo juego de Harry Potter preocupa a los jugadores

La oferta en cuestión busca un Junior Level Designer temporal para Avalanche Studios, el equipo responsable del primer juego, y confirma que Hogwarts Legacy 2 dará el salto a Unreal Engine 5. Este cambio parecía lógico tras el uso de Unreal Engine 4 en la primera entrega, pero no todos los jugadores han recibido esta actualización en el motor gráfico con entusiasmo.

Es innegable que este ofrece avances técnicos muy atractivos, como un mayor nivel de detalle en los modelos y el sistema de iluminación Lumen, que promete escenarios mucho más realistas. Sin embargo, la experiencia reciente con otros títulos desarrollados en UE5 ha encendido las alarmas, con producciones que han sido criticadas por problemas de rendimiento, caídas de frames y texturas borrosas.

Aun así, conviene destacar que también hay otros ejemplos positivos que han sido elogiados por combinar ese gran apartado visual con un rendimiento sólido. Es precisamente esta doble cara de la moneda la que ha sembrado el debate sobre de qué lado caerá Hogwarts Legacy 2. La mejor prueba de esta división de opiniones está en foros como Reddit, donde los jugadores muestra opiniones distintas sobre lo que esta decisión traerá al futuro de la saga.