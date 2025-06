La brutal película de terror basada en uno de los mejores videojuegos de la historia: no te va a dejar dormir

Silent Hill es un buen ejemplo de una película de terror que no te va a hacer pasar un buen rato. Para bien o para mal, la adaptación pretende ir un paso más allá en el género. Esto genera ciertas virtudes, pero también defectos que se hacen notar. Dirigida por Christophe Gans, esta película es una adaptación del célebre videojuego de terror psicológico creado por Konami. A diferencia de muchas películas basadas en videojuegos, Silent Hillcaptura la estética del material original, algo que no es tan común en este tipo de producciones.

La historia se centra en el personaje de Rose Da Silva, una madre desesperada que viaja con su hija adoptiva Sharon a un pueblo misterioso llamado Silent Hill. Tras un accidente, Sharon desaparece y Rose se adentra en una ciudad cubierta de niebla que se caracteriza por una inquietante sensación de abandono. A medida que la película avanza, el pueblo revela una dimensión alterna mucho más oscura que está habitada por criaturas deformes que van a conseguir revolverte el estómago.

Silent Hill es una ciudad única

También te tengo que confesar que no es una película perfecta. De hecho, tiene momentos donde el diálogo flojea bastante o ciertas actuaciones que no terminan de encajar en la propuesta que plantea. Pero, sinceramente, eso pasa a segundo plano cuando te dejas llevar en un mundo que consigue arrastrarte. Y es que la ciudad de Silent Hill no es una que puedes olvidar fácilmente.

Lo más perturbador es que el terror no viene solo de las criaturas, sino de los secretos que la historia esconde. Por otro lado, uno de los aspectos más destacables de Silent Hill es su fidelidad visual al videojuego original. La ambientación está cuidadosamente diseñada para generar esa sensación de amenaza constante. Eso sí, la película se toma ciertas libertades respecto al juego original que no pasan desapercibidas.

Además, la trama puede resultar confusa en algunos momentos, especialmente hacia el final, pero esto también contribuye a generar esa sensación en la que no sabes muy bien qué está pasando. No es una película para todos, pero es una opción disfrutable que a lo mejor no tenías en cuenta.

Si te gusta el terror con una identidad muy marcada, puede que esta película sea para ti. Silent Hill no es perfecta, pero sí una de las adaptaciones más logradas de un videojuego. Una opción para quienes buscan una experiencia de terror visualmente poderosa, más cercana a una pesadilla que a cualquier otra cosa.

La película Silent Hill está disponible en Netflix.