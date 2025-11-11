IlloJuan habla de su injerto capilar y muestra el antes y el después: "Hacía mucho para disimularlo, muchísimo"

La exposición a la que están sometida los creadores de contenido más grandes, con miles de personas concurrentes viendo sus directos y millones de reproducciones en sus vídeos, puede llegar a afectar en muchos sentidos, sobre todo en la preocupación por mostrar una buena imagen.

Si este tema afecta de por sí a todas las personas, es normal que esa sensación se multiplique con los streamers. Por eso ha resultado tan sorprendente que IlloJuan haya aprovechado una de sus últimas retransmisiones para hablar de un tema que, generalmente, genera inseguridad en los hombres.

El malagueño ha explicado que se ha realizado un injerto capilar recientemente, desglosando todo el proceso que ha seguido y mostrando incluso imágenes del antes y del después.

Así ha sido la evolución de IlloJuan tras el implante capilar

La cuenta de TikTok franky...cc ha sido la encargada de recoger las palabras del creador de contenido, que empezó mostrando a cámara las zonas donde más nota el pelo que le está creciendo.

IlloJuanseñaló la región parietal de ambos lados como la zona más afectada junto a la parte frontal, explicando que ahora el pelo le empezaba a crecer antes.

Mientras enseñaba el resultado de la operación muchos de sus seguidores aseguraron que no notaban diferencia, a lo que el streamer respondió: “Entiendo que vosotros no lo veáis porque no me veis todos los días. Yo sí me veo todos los días, esto no estaba, esto era vacío, y yo ya os digo que hacía mucho para disimularlo, muchísimo”.

Para demostrar la diferencia el malagueño enseñó algunas fotografías tomadas en la clínica antes del tratamiento. En ellas se podía ver escasez de pelo en las partes que justo él había señalado.

Para terminar, aprovechó el proceso compartido por un usuario para explicar las instrucciones que recibió él. Después de la operación tuvo que estar tumbado la mayor parte del tiempo uno o dos días con una inclinación que lleve la anestesia a la parte de atrás de la cabeza.