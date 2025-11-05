El hijo de Frank Cuesta bromea sobre la detención de su padre y este le responde: “Que hijo de…”

Frank Cuesta y su hijo Zape han vuelto a convertirse en tema de conversación en redes sociales, pero esta vez por un tema mucho menos serio que a lo que empezábamos a estar acostumbrados. El joven fue invitado a una fiesta de Halloween organizada por el youtuber Plex, quien guarda una gran relación de amistad con su padre.

La situación dejó una divertida anécdota en el vídeo que el creador de contenido compartió del evento. En un momento dado, Plex saludó a Zape y, en todo de broma, se metió con su disfraz, que en comparación con el del resto de invitados era bastante soso. Este estaba formado únicamente por ropa negra y un chaleco antibalas en el que estaba escrito S.W.A.T.

Ante la burla de Plex sobre su ropa Zape no se calló, dejando un recado a su propio padre: “Me estaban diciendo mis amigas, a ver, no das mucho miedo, vas de policía. Yo les dije, pregúntaselo a mi padre”.

La frase, cargada de humor, hace referencia directa a los conocidos problemas que Frank Cuesta ha tenido con la policía a lo largo del último año. El expresentador ha vivido múltiples enfrentamientos con las autoridades, especialmente durante su etapa en Tailandia, donde llegó a ser detenido tras denunciar casos de tráfico ilegal de animales. A lo largo de su carrera, Frank ha señalado públicamente a organizaciones y gobiernos por su falta de acción frente al maltrato animal, siendo siempre una figura polémica.

Frank Cuesta reacciona con humor a la broma de su hijo

Fiel a su carácter sarcástico, el propio Frank no tardó en reaccionar al vídeo con su distintivo humor. “Que hp el Zape hahahahahahahahha”, escribió en redes sociales, provocando un buen número de comentarios que celebraban la buena relación entre ambos y que apuntaban al humor tan parecido de padre e hijo.