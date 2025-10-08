Frank Cuesta prepara una gran ampliación de su Santuario Libertad en Tailandia, que casi doblará su tamaño

Hace ya muchos años que Frank Cuesta dejó atrás la televisión para centrarse en la protección animal sin ningún programa de por medio. Su proyecto más ambicioso, el Santuario Libertad, ubicado en Tailandia, se ha convertido en lo que da sentido a su vida, haciendo de su objetivo de transformar el terreno en un espacio para cientos de especies su principal labor. Ahora, después de toda la polémica que ha llegado a protagonizar, el español ha anunciado un nuevo paso adelante que ampliará enormemente la magnitud de su labor.

Desde la creación del Santuario, el espacio ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema natural donde conviven más de 300 animales rescatados, entre ellos ciervos, búfalos o capibaras. Pero lejos de conformarse con lo logrado, Frank Cuesta quiere llevar el proyecto al siguiente nivel con una expansión que prácticamente duplicará su extensión actual.

El Santuario Libertad pasará de 46 a casi 80 hectáreas

Según la información compartida por el propio Frank Cuesta, el Santuario Libertad pasará de las 46 hectáreas actuales a casi 80, gracias a la anexión de un terreno colindante situado al sur de la finca. La nueva área cuenta con tres masas de agua naturales, ideales para garantizar el bienestar de las especies que viven en el lugar, y servirá también para incorporar nuevas zonas de visitantes, alojamientos en forma de cabañas y un pequeño lago.

El terreno actual fue antiguamente una zona de cultivo intensivo, completamente desprovista de vegetación cuando Cuesta lo adquirió en 2021. En apenas unos años, el expresentador ha conseguido regenerarlo y convertirlo en un espacio lleno vegetación autóctona y hábitats diseñados específicamente para cada especie. Además, el proyecto ha superado obstáculos legales tras disputas pasadas, y hoy la propiedad pertenece al hijo menor del naturalista, lo que garantiza su continuidad.

La ampliación será posible gracias a un préstamo bancario y recursos propios del creador, que sigue financiando gran parte de su iniciativa a través de sus empresas y actividades paralelas.