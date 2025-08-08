DC confirma el diseño del Joker en la próxima película de Batman

DC ha confirmado el primer vistazo oficial al Joker en la próxima película que se centrará en Batman. Una producción que será muy diferente a lo que el público está acostumbrado, ya que supone una revisión del legado de Bruce Wayne. El DCEU de James Gunn comenzó con Creature Commandos, a lo que justo después le ha seguido Superman, la primera película de acción real que se estrenó con gran éxito.

A pesar de que el plan de James Gunn para DC se basa en una interconexión más alta, aún habrá espacio para historias que transcurran fuera del canon del DCEU. Estas producciones se estrenarán bajo el sello Elseworlds, que incluye los proyectos del Batman de Matt Reeves. Sin embargo, la próxima película de Batman será muy diferente también al universo que protagoniza Robert Pattinson.

Un diseño visual retorcido para el nuevo Joker

Una nueva película de Batman llegará en 2025, un par de años antes de que Robert Pattinson vuelva a su papel en The Batman 2. Aztec Batman: Clash of Empires es una película de animación que se centrará en variantes muy singulares de Batman y el Joker. Como su título adelanta, la historia no se desarrolla en Gotham, sino en México-Tenochtitlan.

También se ha confirmado que el Joker tendrá un nombre distinto en esta película de Batman. Y es que ha sido renombrado como Yoka. Como era de esperar, la versión de animación de este curioso Joker conserva la esencia del personaje original. Sin embargo, al cerrar los ojos, parece que tiene un vacío en su lugar, lo que lo vuelve una figura más oscura.

Dado que Aztec Batman: Clash of Empires presentará una nueva versión del icónico héroe de DC, el Joker también tendrá una historia de origen muy diferente a la que suele verse. En esta propuesta creativa, Yoka es un exsacerdote que cae en la locura tras realizar numerosos sacrificios. Así que sí, el Joker volverá a ser alguien trastornado, como era de esperar.

Además, el maquillaje negro en los ojos del Joker se siente como una manera fresca que le da un toque único. El villano es conocido por ser inquietante, pero este Joker presenta un lado aún más maniático de lo habitual en Aztec Batman: Clash of Empires. Por eso, el público está ansioso por cuál será su papel en la siguiente película de Batman de DC.