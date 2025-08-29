Un creador de contenido demuestra en un vídeo de Ibai que no sabe usar un radiocasete

La brecha generacional entre los adultos de mayor edad y los más jóvenes es una realidad que se aprecia en el día a día. Sin embargo, aunque sean los más de menos años los que se adaptan mejor a las novedades, la cosa cambia cuando se ponen a prueba con tecnología de hace un tiempo.

En su último vídeo Ibai ha querido averiguar si la generación Z (personas nacidas entre los 90 y 2010) puede adaptarse mejor a los dispositivos que usaba la generación boomer (nacida en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial) o es al contrario.

En este proceso ha dejado claro que incluso creadores de contenido que conviven en la actualidad con la tecnología más puntera tienen problemas al poner a funcionar un radiocasete.

Los problemas de un tiktoker para usar un radiocasete





En una de las pruebas que propuso el vasco, Kappa, conocido por su contenido en redes, tenía que introducir un casete en una radio, grabar en la cinta y reproducir lo grabado.

Si bien era esperable e incluso entendible que la parte final del reto se le complicase por no estar habituado a utilizar este tipo de dispositivo, lo cierto es que desde el principio se encontró con dudas, como retirar el plástico que servía como embalaje a la caja de plástico.

Darse cuenta de que esa caja también tenía que retirarse para introducir el casete en el reproductor tampoco fue tarea fácil, al igual que encontrar la manera de que este encajase en el hueco de la radio.

Con dificultad, fue completando todos estos pasos en los tres minutos que tenía de tiempo, pero lo cierto es que la parte final del desafío de grabar y reproducir no fue capaz de superarla.

Su reacción al ver que para ello había que presionar dos botones a la vez es la representación de toda una generación dándose cuenta de que a cualquiera le puede resultar complejo adaptarse a una tecnología que no es completamente contemporánea a su nacimiento.