El creador de 'The Witcher' lanza una posible pulla a Netflix: la serie no está a la altura

Andrzej Sapkowski, conocido por ser el autor de The Witcher, ha sugerido que la controvertida serie de fantasía de Netflix nunca superará las novelas que escribió. La serie aterrizó en Netflix en 2019, convirtiéndose en un enorme éxito en su inicio. Protagonizada por Henry Cavill como Geralt de Rivia, la serie pretendió adaptar el amplio universo de la saga literaria con un tono realista.

Sin embargo, la emisión de la producción ha estado marcada por la controversia, supuestamente derivada de la insatisfacción de Henry Cavill con el rumbo que estaba tomando la serie. Como bien sabrás, entre otros factores, esto culminó con su salida. Fue reemplazado por Liam Hemsworth en la cuarta temporada de The Witcher, pero ya no está claro cuánto durará la serie después de esta sucesión de eventos.

Liam Hemsworth asume el papel de Geralt de Rivia en 'The Witcher'

En Reddit, Andrzej Sapkowski pareció responder a una pregunta sobre qué opinión tenía de las adaptaciones para televisión y videojuegos, además de la evolución que habían tenido. El escritor defendió firmemente el material original, afirmando que cualquier adaptación pierde algo en el proceso. Estas fueron sus palabras:

"Existe el material original y luego las adaptaciones. Independientemente de la calidad de estas, no existen dependencias ni puntos de convergencia entre el origen literario y su adaptación", explicaba el autor. "El material original se sostiene por sí solo". La realidad es que The Witcher ha demostrado ser una de las adaptaciones más controvertidas de Netflix, pero es evidente por qué.

Si bien al principio de su estreno la serie realizó un trabajo admirable adaptando las épicas novelas de Andrzej Sapkowski, aún existieron muchos aspectos que no logró adaptar con acierto. Esta es una de las desventajas que tienen las adaptaciones a la hora de recrear el material original. En el caso de esta producción en particular, se ha producido una marcada desviación de lo que hizo que los libros de Andrzej Sapkowski funcionaran tan bien, lo que respalda su afirmación de que nada puede igualar la palabra escrita.

Esto también podría tomarse como una pequeña pulla del escritor sobre la dirección que Netflix ha tomado con The Witcher, pero la esencia de lo que dice es cierta. Las adaptaciones a veces funcionan muy bien, pero ni siquiera eso puede superar la esencia de la obra original.