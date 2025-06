El creador de 'The Witcher' critica a George R. R. Martin por no terminar sus libros y lanza una pulla a HBO

Andrzej Sapkowski es conocido por ser el autor de la saga literaria de The Witcher. Un universo de fantasía bastante popular que ha tenido varias adaptaciones en videojuegos y series de televisión. Pues bien, el escritor no ha tenido reparos en criticar a George R. R. Martin por esa tardanza en publicar Vientos de Invierno. Lo cierto es que Andrzej Sapkowski publicó un noveno libro de The Witcher que estará disponible internacionalmente en 19 países.

Durante una entrevista reciente, Andrzej Sapkowski reveló que planeaba escribir más libros de la saga The Witcher y que los seguidores no debían preocuparse por el hecho de que fuera una promesa vacía que nunca se materializaría. Lo cierto es que el caso de George R. R. Martin estaba claramente en su cabeza, ya que lo mencionó sin que nadie se lo pidiera.

El dardo de Andrzej Sapkowski a George R. R. Martin

Así lo contaba:

"Si alguien del público me hace esa pregunta, se lo digo ahora mismo: escribiré otra cosa. No hay por qué preocuparse. Y a diferencia de George R. R. Martin, a quien, por cierto, conozco personalmente, cuando digo que escribiré algo, lo hago".

Sin embargo, el escritor polaco aclaró que no culpa a George R. R. Martin por no estar ansioso de concluir su saga de fantasía. Él mismo explicó que Juego de Tronos pudo quitarle esa motivación por la octava temporada de la serie de HBO, la cual tuvo una acogida tan mala. "Si alguien me hubiera hecho una jugada así, también me preguntaría si tiene sentido seguir escribiendo", explicaba.

Por muy directos que sean, los comentarios de Andrzej Sapkowski sugieren el problema que existe por adaptar sagas de libros de fantasía que ni siquiera han terminado.

Eso no evita que existan innumerables adaptaciones de libros excelentes. De hecho, muchas adaptaciones de películas y series de televisión han sido incluso mejores que la obra original. La diferencia es que la mayor parte de esas sagas ya tenían un cierre definido. Juego de Tronos fue un caso único en su especie, ya que fue la primera vez que una adaptación televisiva superó a los libros de una manera tan clara. Por ese motivo, la pérdida de calidad fue evidente en el último compás de la serie.