El crossover de Spider-Man y Venom que nunca ocurrió: Tom Hardy cuenta más detalles inéditos

Tom Hardy acaba de confirmar lo que los espectadores de Marvel llevaban tantos años esperando. Sí, el crossover entre el Spider-Man de Tom Holland y Venom estuvo a punto de suceder. El actor ha hablado sobre este rumoreado cruce entre el simbionte de Sony y el héroe arácnido tan popular de Marvel, revelando que el proyecto soñado ya estaba en plena fase de desarrollo antes de que finalmente nunca se hiciera realidad.

Cuando se le preguntó directamente si fue la política del estudio la culpable de que el crossover fracasara, Tom Hardy dio una respuesta cómplice. El actor que también participó en Peaky Blinders explicó que su deseo de ver cómo el crossover se materializaba tenía menos que ver con el posible éxito que tuviese en taquilla, sino más bien con darle al público lo que pedía.

El sueño de un crossover entre Venom y Spider-Man

Así lo contaba:

"Nos acercamos. Nos acercamos tanto como podría imaginar, salvo por hacer una película juntos. Eso me habría encantado porque sería divertidísimo. Creo que el público joven me recuerda constantemente lo importantes que son estos personajes. Y no saben por qué sus personajes favoritos no aparecen juntos en las películas".

Esta extraña sensación hace énfasis en la frustración que muchos seguidores han sentido durante años al ver cómo Marvel y Sony caminaban de puntillas alrededor de estos personajes sin haber planificado ningún encuentro. Ninguno de los estudios decidió comprometerse a realizar un universo compartido que se alejase de esas referencias que no terminaban de aportar mucho.

En 2019, el director de Venom, Ruben Fleischer, sugirió que el plan original siempre fue unir la franquicia de Tom Hardy con la del Spider-Man de Tom Holland. Pese a ello, esta es una visión que el estudio simplemente no parecía poder hacer realidad. Aunque es cierto que la trilogía de Venom protagonizada por Tom Hardy nunca llegó al enfrentamiento con Tom Holland que prometía, el actor no se arrepiente de su paso como Eddie Brock:

"Nos dieron un conjunto de límites, y tuvimos el privilegio de poder jugar como Venom de la forma en que nos lo permitían. El disfrute del trabajo superó cualquier límite sobre nuestras posibilidades con él. Y nos encantó hacerlo".

La película Venom: El Último Baile aún no está disponible en streaming.