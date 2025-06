El destino de la franquicia 'Saw' se decide tras la cancelación de la película 'Saw XI'

Después de que los seguidores de la franquicia de Saw recibieran las peores noticias posibles, al fin parece que existe un rayo de esperanza. Y es que se anunció que Blumhouse podría comprar los derechos que posee Twisted Pictures de la icónica saga de terror. Este anuncio es prometedor, ya que muestra la intención de seguir una franquicia que iba a quedar descontinuada.

Sin embargo, no se ha anunciado ninguna película en este momento, y Lionsgate todavía posee la mitad de la franquicia. La compra de Blumhouse asumiría el control de la propiedad de Mark Burg y Oren Koules, quienes son copropietarios de Twisted Pictures. Asimismo, esta adquisición significaría que el director de la primera película, James Wan, estaría más cerca que nunca de Saw. Esto se debe a que Atomic Monster se fusionó con Blumhouse.

El futuro incierto de 'Saw'

Tras dirigir la décima película, Kevin Greutert estaba a punto de regresar para la undécima entrega que fue anunciada el año pasado. La primera grieta de la franquicia se produjo cuando Lionsgate retrasó esta nueva entrega hasta 2025, pero el público seguía esperando con la misma expectación cómo iba a continuar la historia.

Con estos planes en marcha, que incluían el regreso del icónico Tobin Bell, parecía que todo iba a volver a la normalidad. Esa situación cambió a principios de este año, cuando se reveló que Saw XI no iba a hacerse realidad. La noticia conmocionó a la comunidad, ya que esperaban que, como mínimo, tuvieran una película más. Lo más sorprendente vino después. Y es que Patrick Melton y Marcus Dunstan hicieron una revelación sorprendente: no se había avanzado desde que se entregó el guion.

"No hemos sabido nada desde mayo. Está estancada a nivel directivo. No tiene nada que ver con la parte creativa ni con nada más. Hay asuntos de mayor nivel en juego".

En este punto, todas las miradas estarán puestas en Blumhouse para ver cuál es el plan a seguir con respecto a esta querida propiedad tan seguida. Solo el tiempo dirá qué tienen entre manos Jason Blum y el resto del equipo para la posible continuación de la franquicia de Saw.