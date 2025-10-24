DjMaRiiO explica por qué no se va a vivir a Andorra: “Prefiero tener a mi gente cercana en mi casa”

Aunque la polémica rodea constantemente a los creadores de contenido, hay un asunto en España que siempre gana en importancia y repercusión a cualquier controversia puntual: el tema de mudarse a Andorra.

Este divide a los usuarios en internet entre los que les acusan de no querer contribuir con impuestos a pesar de ganar grandes cantidades de dinero y los que les entienden y aseguran que cualquiera en su lugar haría lo mismo.

Este debate se ha vuelto a abrir tras la visita de DjMaRiiO al podcast de Iker Casillas. Durante este, una de las preguntas del exguardameta del Real Madrid fue si el creador de contenido vinculado con el mundo del fútbol se había planteado marcharse al principado. Una pregunta que Mario respondió de forma contundente.

DjMaRiiO explica por qué no se muda a Andorra

En un momento de la charla, Casillas le planteó esta cuestión de frente, sin dar demasiados rodeos, pero el youtuber respondió con toda la naturalidad del mundo, reconociendo que le merece más la pena las cosas que disfruta en España que el dinero de más que ganaría.

“En ningún momento se me ha pasado por la cabeza. Pagamos mucho, en Andorra hubiese ahorrado mucho dinero y tendría más dinero ahora, sí, pero yo lo digo siempre y ya lo he dicho muchas veces. Yo los jueves voy a jugar con mi padre a fútbol sala. Yo voy a comer con mi madre entre semana. A mí esas cosas no me las puedes quitar”, aseguró el creador de contenido.

Mario en ningún momento criticó a la gente que sí ha tomado esta decisión, pero dejó claro que mudarse a Andorra no está en sus planes ni de cerca, insistiendo que ya le va bien y no le hace falta ganar más dinero.

“Prefiero tener a mi gente cercana en mi casa”, concluyó el streamer para dar por cerrado el tema.