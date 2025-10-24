ElXokas revela cuánto se gastó en su outfit para su último evento

Que Ibai Llanos crea escuela en el mundo de la creación de contenido no es ningún secreto. Es normal que los streamers más grandes del mundo encuentren en él inspiración para llevar a cabo sus propios, y el mejor ejemplo de esto es el propio Westcol, que protagonizó el MainEvent de La Velada.

El colombiano ha replicado el formato con un evento llamado StreamFighters 4, en el que estuvo ElXokas como invitado a pesar de tener que cruzar el charco para asistir.

El gallego se preparó un outfit especial para la ocasión y reveló cuánto se había gastado exactamente en él al encontrarse con un creador de contenido que estaba recogiendo esa información.

El precio total del outfit de ElXokas

La cuenta de Mastuerzosfamily recogió la explicación del gallego, que encima destacó que se había comprado todas las prendas para la ocasión, por lo que tenía bastante reciente los precios de cada una.

Empezó por la cadena, que tasó en unos 1.500 euros. Después compartió lo que le había costado toda la ropa al completo, incluyendo las dos partes de arriba y los pantalones. Aquí tuvo más problema con los cálculos porque lo pagó en pesos, pero lo tasó en unos 4.000 euros.

Para terminar, habló del precio de las zapatillas. Reconoció que no está seguro de cuánto le costaron porque lo pagó junto a la ropa, pero el creador de contenido que le estaba preguntando aseguró que su precio es de unos 160-180 euros.

Por lo tanto, el total de lo que llevaba puesto el creador de contenido ronda los 6.000 euros, una cifra que puede parecer muy elevada, pero que no lo es tanto si lo comparamos con la que alcanzaron otros invitados.

Aun así, teniendo en cuenta que ElXokas no sumó el precio de objetos que suelen ser aún más caros como un reloj o pulseras de joyería, hay que reconocer que es una suma más que respetable.