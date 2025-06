Dragon Ball está desperdiciando al mejor villano de toda la franquicia: llevarlo a la pantalla es todo un desafío

La obra de Akira Toriyama ha dado la vuelta al mundo desde sus comienzos, cuando son Goku era solo un niño que llego a la Tierra tras escapar del Planeta Vegeta debido a la destrucción de este. Con el paso del tiempo llegaría Dragon Ball Z, en donde la historia se volvía más adulta y pudiste ver por primera vez al Super Saiyan y las fusiones. Como es lógico, los enemigos también evolucionaron y algunos son realmente impactantes, aunque no lleguen a formar parte del canon ni de la historia original.

Esto es lo que sucede con Janemba, el cual aparece por primera vez en la película de Dragon Ball Z: Fusión, donde aparece por primera vez Gogeta y por supuesto, este icónico enemigo que ha conseguido cautivar a todo el mundo con su aspecto y por supuesto, también con sus habilidades. Sin embargo, pese a ser considerado por muchos como el mejor villano de la franquicia, lo cierto es que por ahora parece que no hay planes de hacerlo canon, sobre todo porque es muy difícil de animar.

La primera forma de Janemba es amarilla, gigantesca y torpe, sin embargo, este acaba evolucionando a un ser sumamente peligroso con la capacidad de teletransportarse donde quiera, haciendo que su cuerpo se deshaga en pequeños bloques que hacen casi imposible que los enemigos le alcancen con sus golpes. Se trata de uno de los demonios más fuertes a los que jamás se han enfrentado Goku y Vegeta, de hecho, se vieron obligados a fusionarse en Gogeta para poder terminar con él. Esta habilidad de deshacer su cuerpo hace que sea realmente complicado de animar y es el motivo principal por el que todavía no ha vuelto a aparecer.

Hay transformaciones que tardarán en llegar al anime

Hay una transformación de Dragon Ball que está prohibida, al menos por el momento, puesto que según parece, mientras el anime no continúe la historia de Dragon Ball Super, los videojuegos tampoco podrán incorporar este inmenso poder a la plantilla de luchadores. Te estamos hablando de Vegeta Ultra Ego, el cual sí que apareció en el manga, pero todavía no ha dado el salto al anime y no, mientras no sea así, los jugadores de Dragon Ball: Sparking! ZERO, no podrán probarlo en combate. Ese es el motivo de por qué los luchadores de Dragon Ball Daima llegan tan rápido cuando hay otras apariciones mucho más llamativas que todavía no dan el salto a los videojuegos.

Por el momento no hay noticias esperanzadoras para conocer la vuelta del anime de Dragon Ball Super, por lo tanto tendrás que seguir esperando para descubrir qué sucede después del impresionante Torneo de Poder. Si lees el manga, ya sabrás cómo continúa, pero aquellos usuarios que no lo han leído, todavía tendrán que esperar un poco más para descubrir las impresionantes aventuras que llegarán en la continuación de esta historia.