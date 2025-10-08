Elon Musk crea xIA para cambiar la industrial del videojuego: "tendremos un juego generado por IA a finales de 2026"

Elon Musk ha anunciado que su empresa de inteligencia artificial, xAI, planea lanzar un videojuego “genial” generado por IA antes de que termine 2026. xAI ya ha desarrollado herramientas de generación de imágenes y vídeo a partir de texto. Por ejemplo, el modelo Aurora, introducido el año pasado, y más recientemente Grok Imagine, que permite generar clips animados de seis segundos con sonido mediante indicaciones escritas. Musk respondió a un tuit que mostraba un clip animado con estética bélica diciendo que su “estudio de juegos xAI” publicaría un juego generado por IA antes de que acabe el año siguiente, y lo calificó de “genial”.

Por otro lado, también afirmó que Grok “hará una película al menos aceptable antes de fin de año, y películas realmente buenas en 2027”. Su propuesta de que xAI podría crear un videojuego notable en 2026, mientras que los “verdaderos” largometrajes generados por IA llegarían en 2027, puede sorprender a algunos, dado que los sistemas de video generativo por IA ya existen, pero los juegos generados por IA están aún en fases tempranas de desarrollo. xAI no es la única compañía explorando esta área. Por ejemplo, Microsoft recientemente presentó una versión de Quake II creada completamente mediante IA, usando su modelo generativo “Muse”, algo que no termina de gustar a los jugadores.

Elon Musk y su desconocido pasado en los videojuegos

Como dato curioso, Musk tiene experiencia previa en la industria de los videojuegos: en los años 90 colaboró con el estudio Rocket Science Games y aparece en los créditos de títulos como Loadstar: The Legend of Tully Bodine y Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm. Con este nuevo movimiento, Musk ha fijado una meta ambiciosa para xAI, que no es otra que lanzar un videojuego generado completamente por IA dentro de unos doce meses (o algo más) y promete que será algo destacable. Al mismo tiempo, promete avances similares en cine para 2027. Mientras tanto, la propuesta suscita escepticismo, dadas las limitaciones actuales del uso de IA para crear experiencias interactivas complejas.

Ahora habrá que esperar para ver cuál es el resultado de este proyecto y si supone una amenaza para el sector, ya que la integración de la IA para la creación de videojuegos podría suponer un peligro para numerosos estudios. De cumplirse los plazos, a finales del próximo año se podrá salir de dudas a este respecto.