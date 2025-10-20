IlloJuan se pronuncia tras su foto besándose con Lola Índigo y "confirma" su relación

Si los creadores de contenido siempre dan de qué hablar, sus relaciones personales y amorosas son el tema favorito. Por eso, no es de extrañar que las redes sociales hayan estallado después de que se difundiera una fotografía en la que aparecen Lola Índigo e IlloJuan besándose en un restaurante. La imagen, publicada en exclusiva por el periodista Javier Hoyos, ha alimentado los rumores sobre una posible relación entre la cantante y el popular streamer malagueño.

Según la información, la fotografía fue enviada por un seguidor y confirmaría lo que lleva meses siendo una de las teorías más extendidas del mundo del streaming. Hoyos afirma haber hablado con personas cercanas a ambos, quienes aseguran que “llevan tiempo viéndose” y que, aunque “no tienen una relación cerrada”, sí existe “mucha química y lo pasan muy bien”.

Ante esta noticia el creador de contenido se ha pronunciado en su último directo, haciendo referencia a la información, pero con su toque de humor característico.

IlloJuan reacciona con humor al revuelo en redes

La cuenta de Terreno Viral ha recogido las palabras del malagueño. En ellas, fiel a su estilo, abordó el tema con ironía: “Me han pillado, es lo que hay y tampoco pasa nada. Yo lo dije muchas veces, yo no me iba a ocultar”, comentó ante miles de espectadores que suponían que IlloJuan iba a hacer oficial su relación con la cantante.

El streamer también aprovechó para criticar la invasión de su privacidad, aunque sin perder el tono: “A mí estas cosas ya sabéis que me tocan mucho la po... porque creo que la gente no respeta la privacidad, pero es lo que ha pasado y ya está, lo digo y lo confirmo, no pasa nada”.

Sin embargo, poco después, IlloJuancerró la broma sobre su supuesta relación ficticia con un amigo: “Andrés y yo estamos juntos, ¿vale? Estamos probando. Hay días que parecemos novios y días que parecemos colegas”, dijo entre risas, compartiendo incluso imágenes generadas con inteligencia artificial.

Aunque ni Lola Índigo ni IlloJuan han confirmado de manera explícita la relación, la fotografía ha avivado el interés del público y colocado a las dos figuras públicas como uno de los temas más comentados.