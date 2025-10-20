El polémico vídeo de Dan Clancy, CEO de Twitch, que está dando la vuelta al mundo: "Debe renunciar"

A pesar de que sigue siendo uno de los mayores referentes en su sector, lo cierto es que el 2025 de Twitch está dejando un camino de polémicas que parecen estar afectando al status de la plataforma.

Su batalla contra los bots y el descenso de audiencia que ha provocado solo ha sido una pequeña parte de todas las controversias que se han producido alrededor de la plataforma morada. Lo peor es que muchas de ellas han estado relacionadas con su CEO.

Dan Clancy ha dejado imágenes como su donación en efectivo a una usuaria para que la web no se llevase un porcentaje o como su lista de los mejores streamers sin incluir a Ibai.

Todo esto ha “deteriorado” su imagen hasta tal punto que han vuelto a salir a la luz vídeos suyos antiguos que en su momento pasaron desapercibidos y que ahora han recibido una connotación negativa como resultado de estos hechos más recientes.

El vídeo del CEO de Twitch “tirando al suelo” a una mujer que se ha vuelto viral

La cuenta de Tendencias Stream ha sido una de las encargadas de compartir este vídeo, probablemente pensando que las imágenes pertenecían a la TwitchCon que se ha celebrado recientemente.

En el vídeo se ve al CEO de Twitch formar parte de una actuación y, en un momento dado, sujetar a una mujer para intentar que haga una acrobacia en el aire. Sin embargo, el resultado no es el esperado y esta acaba en golpeándose contra el suelo, levantándose rápidamente para restarle importancia.

Lo cierto es que estos hechos no son actuales, sino que sucedieron el año pasado. Además, la forma de actuar de Clancy tiene una explicación, y es que intentaba realizar un movimiento que ya se había hecho el año anterior, solo que esta vez no salió bien.

Sea como sea, las respuestas al vídeo dejan claro que muchos usuarios no terminan de aprobar el trabajo que está realizando Dan Clancy a los mandos de Twitch, siendo muy críticos con él.