ElXokas comparte su ranking de mejores series de la historia: Breaking Bad, Juego de Tronos, Prision Break y muchas más

Además de verlos jugar a videojuegos o hacer otras actividades, una de las cosas que más buscan los espectadores cuando entran en los directos de sus creadores de contenido favoritos es saber su opinión sobre diferentes temas.

Una de las formas más habituales de compartir su punto de vista son las tierlist o rankings, en los que ordenan lo que sea que estén evaluando para organizarlo en de mejor a peor.

Hace tiempo ElXokas quiso crear una de estas listas que ha repasado en un directo reciente para volver compartir con sus seguidores cuáles son las mejores series de la historia para él, enfrentándose a la polémica que despierta siempre este tipo de opiniones.

Las mejores series de la historia según ElXokas

La cuenta de Twitchparida ha sido la encargada de recoger el momento del directo en el que el creador de contenido mostraba cómo había organizado en su día todas las series que ha visto, que como se puede comprobar son bastantes.

Lo más interesante, como no podía ser de otra manera, es comprobar cuáles fueron las producciones que colocó en el escalón más alto de la lista. Estas son: BreakingBad, Lost, Suits, Juego de Tronos, PrisionBeak, Ladrón de guante blanco y Mindhunter.

Lo cierto es que ninguna de ellas tiene notas negativas ni mucho menos en las principales plataformas con críticas de series y películas, pero aun así el gallego se ha encontrado con opiniones opuestas a la suya.

El problema no está tanto en las series que ha colocado en esta altura, sino a las que ha dejado por detrás. Mr. Robot, BetterCall Saul o Los Soprano son algunas de las que más han echado de menos los usuarios en ese escalón más alto. Aun así, es justo decir que ElXokas insistió que esto es simplemente su gusto y no hace falta que esté de acuerdo con él todo el mundo.