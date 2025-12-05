ElXokas revela el regalo que le ha hecho Willyrex: "Tiene que valer una pasta"

Aunque cada creador de contenido exitoso haya seguido su propio camino hacia la fama, es habitual que los más populares tengan cierto trato. Las colaboraciones y los eventos hacen que estos se junten y de ahí pueden nacer amistades que, por supuesto, sus seguidores celebran.

El último ejemplo lo han dejado ElXokas y Willyrex. El legendario youtuber estuvo de visita en Madrid para aparecer en directo con IlloJuan, y parece que de paso, y sin previo aviso, quiso visitar al gallego.

Este encuentro no se quedó solo en un saludo y el streamer quiso mostrar en su último directo el regalo que le dejó Willy, reconociendo que le había sorprendido mucho y que tiene pinta de ser carísimo.

Willyrex le regala a ElXokas la espada Frostmourne de World of Warcraft

La cuenta de Mastuerzos Family ha sido la encargada de recoger el momento en el que Xokas compartió esta información con sus seguidores después de destacar que Willy se presentó en su casa de la nada.

“Me trajo la Frostmourne, del WoW tío. La espada de Arthas. Mira que guapa, tío. Mirad que pasada”, repitió una y otra vez el gallego mientras la enseñaba a cámara para intentar que se apreciase cada detalle de la empuñadura y de la hoja.

El creador de contenido destacó también el peso, que en este tipo de productos suele ser un indicativo de que están hechos con materiales de calidad. “Tiene que valer una pasta”, sentenció el creador de contenido asegurando que estaba hecha de acero y que la iba a colgar de la pared para tenerla expuesta.

Lo cierto es que el chat del streamer también se quedó impresionado por el regalo, tanto por el objeto en sí como por el hecho de que el propio Willyrex se presentase en casa de ElXokas para entregársela.