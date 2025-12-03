⁠IlloJuan descubre el vídeo de Auronplay cantando “Te he echado de menos”

Con el paso del tiempo el trabajo de creador de contenido se ha definido mucho más y ahora los propios espectadores saben mejor qué esperar y qué no de un youtuber o un streamer. Sin embargo, cuanto más nos remontamos en los años más fácil es encontrarse con vídeos peculiares.

Aprovechando la visita de Willyrex a la mansión en la que IlloJuan está grabando el segundo álbum de Los Diozes, el malagueño ha querido ver algunos clips de esa época pasada en la que el legendario youtuber dio los primeros pasos en la plataforma.

En ese viaje el streamer recordó un vídeo en concreto de Auronplay que muchos no han visto y que ahora choca mucho más con la figura del catalán. En este el creador de contenido se lanzó a cantar “Te he echado de menos”, de Pablo Alborán, poniendo la música en su habitación y con la cámara apuntándole directamente al rostro.

El vídeo de Auronplay que muchos habían olvidado

Con su reacción al primer segundo de vídeo IlloJuan dejó claro que no recordaba para nada esta faceta de Auron, girándose para mirar a sus acompañantes, con Willyrex defendiendo que no estaba tan mal y Spok asegurando que sería capaz de pensar que es IA.

Después de reírse también viendo algunos comentarios, el malagueño no aguantó más y lanzó su teoría de por qué el youtuber grabó este vídeo: “Yo creo que esto fue una apuesta perdida o que él dijo, en verdad canto bien”.

El más benévolo con Auronplay fue Willyrex, que aseguró que su tono no estaba tan mal y que no se podía comparar con su famoso vídeo cantando “Paradise”, que, a día de hoy, sigue siendo uno de los clips más virales del creador de contenido a pesar de su larga trayectoria en internet.