La esperada aparición de Grant Gustin como The Flash es más posible en el DCEU

El DCEU de James Gunn podría contar con el regreso de Grant Gustin como Barry Allen. Sería un movimiento que tendría sentido, ya que una inmensa mayoría de los espectadores considera que la versión de The Flash que aparece en el Arrowverso es la definitiva. Lo cierto es que, junto con el Green Arrow de Stephen Amell, Grant Gustin fue una pieza clave en la consolidación de este universo televisivo con tantos seguidores.

Mientras tanto, la película de The Flash, que corrió a cargo de Andy Muschietti, fue la carta de presentación del personaje en la gran pantalla. Curiosamente, el filme también incluyó a Supergirl en el DCEU y el regreso del General Zod y el Batman de Michael Keaton. Estos fueron solo algunos de los personajes que formaron parte del proyecto, ya que existe una larga lista de cameos multiversales. Sin embargo, la aparición más lógica no se vio por ninguna parte.

Grant Gustin es el Barry Allen favorito

The Flash quiso rendir homenaje a varias versiones de personajes de DC. Sin embargo, el filme ignoró a la variante de Barry Allen que fue interpretada por Grant Gustin. Un movimiento que resulta incoherente si se tiene en cuenta que su interpretación como The Flash podría ser perfectamente la más popular hasta la fecha. En este sentido, The CW construyó un exitoso multiverso interconectado que supo estar a la altura y que incluso pudo superar al DCEU en ciertos momentos.

Además, la ausencia de Grant Gustin en The Flash es especialmente notoria considerando que el Arrowverso le dio a Ezra Miller un cameo en el crossover multiversal de Crisis en Tierras Infinitas. Teniendo en cuenta que se conocían, era lógico que ambos se reunieran en el DCEU. Después de todo, el Arrowverso ni siquiera recibió una pequeña mención que hubiera estado completamente justificada.

El hecho de que The Flash no contara con este Barry Allen solo hace aún más posible su papel en el DCEU. Lo más sensato es pensar que es posible que Grant Gustin y el Arrowverso puedan existir en paralelo. Si el actor hubiera aparecido en la película que terminó siendo un fracaso mundial, cabe la posibilidad de que el Arrowverso podría haber sido destruido o alterado por la versión de Ezra Miller y Black Flash.

Dicho esto, el cuidadoso desarrollo de conceptos como la Fuerza de la Velocidad, los viajes en el tiempo y las líneas temporales alternativas serían claves para los cimientos de esta nueva continuidad. La clave está en desarrollar el multiverso como uno de los muchos hilos que forman parte del DCEU, en lugar de como el pilar central de la franquicia.