La nueva película de 'Star Wars' de Ryan Gosling rompe las reglas más importantes de la franquicia

La próxima película de la franquicia de ciencia ficción, Star Wars: Starfighter, romperá algunas de las reglas más importantes de las películas y series de Star Wars. Esto sugiere que será una experiencia cinematográfica verdaderamente diferente en la franquicia. Se rumoreaba cada vez más que Ryan Gosling estaba en conversaciones con Lucasfilm, pero fue en Star Wars Celebration donde finalmente se confirmó la información.

Una de las mayores revelaciones de Star Wars Celebration 2025 fue que Ryan Gosling protagonizaría la película de Star Wars que dirigirá Shawn Levy. Si bien se desconocen los detalles de Star Wars: Starfighter, sí que se han anunciado algunos miembros del reparto. Aunque no lo parezca, esta información por sí sola revela varias maneras en que Starfighter rompe las reglas de Star Wars.

Ryan Gosling confirmado como protagonista

Desde el pistoletazo de salida en 1977, Star Wars ha contado con frecuencia con actores relativamente desconocidos en los papeles principales. De hecho, la saga ha estado plagada de actores que no alcanzaron la fama hasta que consiguieron su papel en Star Wars.

Algunos como Mark Hamill, Hayden Christensen, Daisy Ridley y Ewan McGregor encajan en esta descripción. Esta es una diferencia enorme entre Star Wars: Starfighter y muchas de las producciones de la franquicia a lo largo de los casi 50 años. Por ejemplo, Ryan Gosling ya es alguien muy conocido en la industria. Además de otros éxitos, Ryan Gosling interpretó a Ken en Barbie, la película más taquillera de 2023.

Por otro lado, muchos actores confirmados para la película tienen un amplio recorrido profesional en el teatro. Amy Adams es una de ellas. No obstante, varios otros actores de Star Wars: Starfighter también alcanzaron la fama en el teatro. Por último, cabe destacar que el elenco de Star Wars: Starfighter es mayoritariamente británico, lo que aparentemente también está cambiando la apuesta de Star Wars.

Esto se debe a la idea de elegir actores británicos principalmente para papeles de villanos. Desde el principio, los actores que daban vida a los villanos más importantes de Star Wars han tendido a ser británicos. Por ese motivo, el elenco británico de Starfighter podría estar cambiando esto, en cierto modo.