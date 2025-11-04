La nueva serie de 'Star Wars' es justo lo que debería haber sido el Episodio X de la franquicia

La nueva serie de Star Wars sobre los Jedi es exactamente lo que el Episodio X de Star Wars tuvo que haber sido. En este sentido, en cuanto a las próximas series de Star Wars, Ahsoka es la única producción de acción real anunciada que aún no se ha estrenado. Esto se debe a que el futuro de Star Wars se centrará más en las películas que en las series de televisión, una situación que no ha ocurrido desde 2019.

Sin embargo, eso no ha impedido que Lucasfilm desarrolle más series animadas de Star Wars, varias de las cuales han generado mucha expectación. Por ejemplo, la tercera temporada de Star Wars: Visions se estrenó recientemente en Disney+. Curiosamente, ciertos episodios de esta serie servirán de base para una nueva serie de televisión de la franquicia, centrada por completo en la Orden Jedi.

La nueva serie Jedi toma forma tras el éxito de Star Wars: Visions

Teniendo esto en mente, queda claro que esta serie es la que Lucasfilm debería haber utilizado como premisa para dar forma al Episodio X. Esto se relaciona con el quinto episodio de la primera temporada de Star Wars: Visions, ya que tuvo una "secuela" en la tercera temporada. Además, se anunció una serie derivada independiente que continuará la historia establecida en los episodios de Visions.

En muchos sentidos, esta historia encajaba a la perfección en la cronología de Star Wars tras El Ascenso de Skywalker. Al igual que el resto de episodios de Star Wars: Visions, la historia de The Ninth Jedi no forma parte del canon oficial. Dicho esto, el formato narrativo podría haberse adaptado fácilmente al canon de Star Wars. Una posibilidad es fusionar el concepto que plantea con la idea de que Rey forme una nueva Orden Jedi.

En caso de que Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi se desarrolle según lo previsto y muestre a Kara, Ethan, Homen y Juro reconstruyendo a los Jedi para luchar contra los Sith, será muy similar a la continuación que tendría El Ascenso de Skywalker. Por esa razón, es posible que se sienta como la secuela de la película que nunca vimos o, al menos, que aún no se ha estrenado.

Lo que está claro es que, desde el estreno de El Ascenso de Skywalker, Star Wars ha reorientado su enfoque hacia la televisión. Esto se debe a la recepción dividida que tuvo la trilogía de secuelas. Evidentemente, Lucasfilm consideró que era mejor centrarse en historias con mayor potencial, como The Mandalorian, Ahsoka y Andor, en lugar de continuar con las controvertidas tramas de las secuelas.