Esta olvidada joya de ciencia ficción de los 90 iba directa al éxito: 'Star Wars' cambió su destino

Aparte de ser el año previo a la entrada de un nuevo milenio, 1999 fue un año fundamental en la industria del cine. Esto se debe a estrenos importantes como fueron las películas icónicas de Matrix y Eyes Wide Shut. Pero también marcó el resurgimiento de la franquicia Star Wars, con el estreno de La Amenaza Fantasma. Pese a que tuvo una recepción poco favorable, la mayoría de los seguidores de la ciencia ficción la considerarían una "obra maestra" en comparación con el desastre absoluto que supuso Wing Commander.

Y eso que la producción lo tenía todo a su favor. No solo se inspiraba en una popular saga de videojuegos, sino que su creador, Chris Roberts, adoptó un enfoque práctico en una propuesta que cada vez parecía más interesante. Incluso el reparto estaba involucrado en un proyecto que pudo dar mucho más de sí mismo. Sin embargo, cuando Wing Commander se estrenó en 1999, se convirtió en un fracaso comercial y de crítica.

El ambicioso proyecto detrás de 'Wing Commander'

No logró recuperar ni siquiera su presupuesto de 25 millones de dólares y las críticas tampoco jugaron mucho a su favor. El actor protagonista Freddie Prinze Jr. fue mucho más duro con la película: "No soporto Wing Commander. No puedo ver ni una sola escena de esa película". La pregunta es obvia. ¿Qué provocó el fracaso de Wing Commander en taquilla y qué tuvo que ver con La Amenaza Fantasma?

El principal problema que tuvo el desarrollo de Wing Commander fue que su proceso de posproducción se redujo a la mitad. Es decir, en lugar de un año completo, pasó a ser de tan solo seis meses. El objetivo era claro: adelantar el estreno en cines de La Amenaza Fantasma. En este sentido, Chris Roberts reconoció que esto fue parte del problema en las dificultades de su avance.

ç

Además, Wing Commander también presenta una idea narrativa que la mayoría de la crítica y el público inmediatamente consideraron un intento de crear su propia versión de la Fuerza. Si a esto le sumas que los seguidores de los videojuegos tampoco quedaron muy satisfechos, el fracaso estaba más que garantizado. Por ese motivo, Wing Commander quedaría para siempre ligado a la sombra de La Amenaza Fantasma, ya que el primer tráiler de la precuela de Star Wars coincidió con su estreno en cines.

Un dato curioso es que Mark Hamill, conocido por ser Luke Skywalker en Star Wars, formó parte de Wing Commander prestando su voz al ordenador conocido como Merlín. Dicho esto, se suele afirmar que las franquicias de ciencia ficción que no son Star Wars ni Star Trek suelen tener dificultades para tener un buen rendimiento en taquilla. Pues bien, Wing Commander es un claro ejemplo de esto. Si bien las adaptaciones de videojuegos están viviendo actualmente un momento de gloria, el pasado nos recuerda que no siempre fue así. Wing Commander está disponible en Prime Video y Filmin.