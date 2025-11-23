Si te gustan las películas de ciencia ficción realista, este western espacial es una de las grandes tapadas del género

El cine de ciencia ficción siempre ha estado atado a los efectos digitales y a las narrativas espectaculares, pero el avance de la tecnología ha permitido que esta se adentre aún más en mundos incluso mejor pulidos. Entre todas las producciones de este género, de vez en cuando aparece una película que apuesta más fuerte por el realismo sucio, generando una tensión casi física y una sensación de peligro constante que recuerda al cine de supervivencia más puro.

Si te gustan este tipo de historias, este western espacial es una de las grandes tapadas del género. Lejos de la épica de Interstellar o la estética estilizada de Dune, esta película se mueve en un terreno más pequeño y humano, siendo el tipo de ciencia ficción que encaja con quienes disfrutaron del espíritu áspero de The Mandalorian. Aquí el foco está en lo táctil, lo creíble y lo íntimo.

Prospect, la ciencia ficción que se vive a ras de suelo

Dirigida por Zeek Earl y Christopher Caldwell, Prospect sigue a un padre y su hija adolescente que viajan a una luna remota para recolectar un valioso recurso biológico. Lo que debería ser una misión rentable se convierte rápidamente en una lucha desesperada por sobrevivir, mientras otros buscadores, mercenarios y oportunistas compiten por la misma presa.

La película sobresale por su atmósfera: todo parece usado, desgastado, improvisado. Los trajes, las armas, las naves… nada tiene brillo ni espectacularidad, y precisamente ahí reside su encanto. Es ciencia ficción construida desde lo artesanal, con un mundo que se siente tangible y que obliga a los personajes a pelear cada paso.

Además, cuenta con una interpretación temprana pero potentísima de Pedro Pascal, ya mostrando esa mezcla de dureza y vulnerabilidad que después lo llevaría al éxito.

Prospect está disponible en Rakuten TV para comprar y alquilar y es una experiencia perfecta para quienes buscan una ciencia ficción distinta: más íntima, más incómoda y mucho más realista que la mayoría de propuestas del género.