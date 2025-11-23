Para mí es la miniserie de suspense más absorbente de los últimos años: un caso criminal contado con precisión quirúrgica

Uno de los grandes géneros en el mundo de las series por excelencia son los thrillers. Suelen estar acompañados de casos policiales y asesinatos, pero son pocos los que logran ese equilibrio tan difícil entre tensión sostenida, profundidad humana y un retrato realista del sistema judicial.

Entre todas esas propuestas, hay una miniserie que destaca por encima de la mayoría gracias a apostar por una historia que se toma su tiempo, que analiza cada detalle y que convierte lo cotidiano en algo inquietante. Una obra que recuerda, por momentos, al mejor True Detective, pero con un enfoque más íntimo, más real, casi documental.

Su fuerza está en cómo retrata la caída en picado de un hombre corriente que, de la noche a la mañana, se ve atrapado en un proceso criminal del que no parece haber salida. No es solo un thriller, es una radiografía del miedo, de la incertidumbre y de cómo el sistema puede moldearte o romperte por igual.

The Night Of, la miniserie criminal más absorbente de su década

The Night Of sigue el caso de Naz Khan, un estudiante que se convierte en el principal sospechoso de un brutal asesinato tras una noche que no recuerda con claridad. Lo que comienza como un relato policial se transforma en un viaje a través de los engranajes del sistema penal, desde la investigación inicial, pasando por la cárcel, hasta llegar a uno de los juicios más tensos y emocionalmente complejos de la televisión reciente.

La serie destaca por su realismo. Cada procedimiento, cada interrogatorio y cada paso del proceso judicial está tratado con una precisión casi quirúrgica. Además, las interpretaciones de John Turturro y Riz Ahmed son tan excepcionales que sostienen el tono asfixiante y humano de la historia, dando vida a personajes que se sienten vivos, frágiles y tremendamente creíbles.

Disponible en HBO Max, The Night Of es de esas miniseries que no solo se ven: se viven. Cada uno de sus seis capítulos suman su granito de arena para construir un thriller pausado, pero absorbente, que te va atrapando sin prisa y sin truco hasta dejarte pensando durante días.