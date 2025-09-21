Recomendación película
Esta película es como 'Stranger Things', pero en versión adulta y con un toque de terror gótico
Esta propuesta se sumerge por completo en el misterio y en el drama
Stranger Things demostró que el misterio, lo sobrenatural y la nostalgia pueden combinarse en una fórmula perfecta para atrapar a millones de espectadores. La serie construye un universo donde lo fantástico se cruza con la vida cotidiana, creando suspense y emoción en cada episodio.
Existe otra producción, en este caso una película, que respeta ese mismo espíritu, pero lo lleva a un contexto adulto y más oscuro. Esta apuesta mezcla thriller psicológico, terror gótico y un retrato intenso del Londres de los años 60, consiguiendo que cada escena mantenga al espectador en vilo.
Última noche en el Soho: misterio y peligro rodeado de glamour
La historia de Última noche en el Soho sigue a Eloise, una joven aspirante a diseñadora de moda que se muda a Londres y descubre que puede entrar en los años 60 a través de sus sueños. Allí conoce a Sandie, una deslumbrante cantante de club nocturno, y se ve atrapada en un mundo fascinante, pero cada vez más siniestro. Lo que comienza como una escapada fascinante pronto se convierte en una pesadilla, mientras secretos y peligros del pasado emergen con fuerza.
El punto fuerte de la película es su atmósfera, creada por su diseño de producción impecable, vestuario y fotografía que transportan al espectador a otra época, mientras mantiene un tono de suspense y terror constante.
Última noche en el Sohojuega con la percepción de la realidad y los sueños, llevando a la protagonista y al público a un viaje psicológico lleno de giros inesperados. Además, el contraste entre el glamour de los años 60 y la oscuridad de los secretos que se esconden bajo la superficie crea un efecto hipnótico y perturbador.
Última noche en el Soho está disponible para alquilar en Apple TV+ y se presenta como una propuesta que combina misterio, terror gótico y thriller psicológico, ideal para quienes buscan una película visualmente deslumbrante y narrativamente intensa.
