Esta serie de ciencia ficción de culto tiene una crítica perfecta, pero fue cancelada por la razón más ridícula

En algunas ocasiones, las series se cancelan por las razones más absurdas. También suelen producirse en los momentos más desgarradores, dejando al público con la esperanza de una posible renovación o con momentos de incertidumbre que son inexplicables. Si bien la mayoría de cancelaciones tienen sentido, una de las razones más impactantes ocurrió en 2010 con una serie producida por Cartoon Network. Lo más extraño de todo es que la serie tiene una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes.

Pese a que la crítica tuvo una opinión positiva unánime, Tower Prep fue cancelada tras apenas 13 episodios. Y es que la razón que llevó a su olvido resultó ser sumamente extraña. El creador de la serie, Paul Dini, confirmó la escandalosa que llevó a su cancelación. Él mismo sugirió que no fue porque no conectara con el público, sino porque conectó con la persona "incorrecta": las chicas jóvenes. Sí, tal cual.

La verdadera razón de su cancelación

La temporada única de Tower Prep se centra en una extraña escuela que busca estudiantes con un talento particular. El problema es que nadie puede irse. Ian es el protagonista de la serie. Él se despierta aturdido en este lugar e intenta averiguar qué está pasando.

Su don especial le permite percibir acciones o eventos segundos antes de que ocurran. Acercándose cada vez más a la oscura verdad del lugar, la primera y última temporada de Tower Prep termina con un final de suspense que nunca se cerrará. En un primer momento, Paul Dini sugirió que la cancelación se debió al cambio de rumbo que hizo Cartoon Network de las series de acción real a las de animación.

Sin embargo, los verdaderos comentarios de Paul Dini sobre la cancelación de Tower Prep son, cuanto menos, estremecedores, afirmando que fue el público predominantemente femenino el que provocó la suspensión de la serie. Confirmó haber escuchado a ejecutivos de la cadena decir que no querían que las niñas viesen Tower Prep, sobre todo porque o no compran juguetes o son diferentes a los que querían. Es decir, no consumían el tipo de merchandising que la cadena esperaba comercializar.

Suena tan ridículo que cuesta creer que un responsable de Cartoon Network dijese esto, pero fue lo que confirmó Paul Dini. Entre todas las razones oficiales y no oficiales que han surgido en relación a la caída de Tower Prep, parece que la serie siempre estuvo en terreno inestable. Una serie que demostró tener un enorme potencial, pero que no encontró una base firme para prosperar como debería haberlo hecho.